Une société d'investissement dépose une demande d'arbitrage contre Morgan Stanley - WSJ

La banque d'investissement est au centre d'une enquête visant à déterminer si les banques de Wall Bourse ont informé leurs clients privilégiés de ventes en cours, connues sous le nom de transactions en bloc, qu'elles ont été engagées pour effectuer discrètement, selon le rapport publié lundi.

Les courtiers achètent et vendent fréquemment des blocs d'actions, soit pour le compte de clients, soit dans le cadre d'une stratégie de couverture, qui sont suffisamment importants pour faire bouger le cours de l'action de la société.

Disruptive Technology allègue que Morgan Stanley a divulgué des informations avant la vente par le fonds de plus de 300 millions de dollars d'actions Palantir en février 2021, ce qui a entraîné des millions de dommages, ajoute le rapport.

Morgan Stanley et les porte-parole de la FINRA n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters, tandis que Disruptive Technology n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

Reuters et d'autres médias ont rapporté en février que la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) cherchait à savoir si des cadres financiers avaient enfreint les règles en informant des fonds spéculatifs avant d'importantes ventes d'actions.