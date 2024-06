Le transporteur de charbon Tutor, propriété de la Grèce, attaqué par les militants houthis du Yémen en mer Rouge la semaine dernière, a coulé, ont confirmé les sauveteurs mercredi.

Le Tutor a été frappé par des missiles et un bateau télécommandé chargé d'explosifs le 12 juin et a pris l'eau, selon des sources comprenant des sociétés de sécurité maritime et les opérations de commerce maritime du Royaume-Uni (UKMTO).

L'UKMTO a déclaré mardi que le navire était probablement le deuxième bateau coulé par les Houthis, alliés à l'Iran, dans la région depuis novembre.

Les Houthis affirment que leurs attaques contre les navires internationaux accédant au canal de Suez via la mer Rouge s'inscrivent dans une démarche de solidarité avec les Palestiniens de Gaza.

Deux navires de sauvetage étaient en route pour récupérer le Tutor lorsqu'ils ont été informés que le navire avait probablement coulé, a déclaré à Reuters Andreas Tsavliris, l'un des propriétaires de Tsavliris' Salvage.

Les forces navales avaient informé les navires naviguant dans la zone mardi après-midi que le Tutor, battant pavillon libérien, avait coulé et qu'il y avait des débris et des traces d'hydrocarbures sur le site.

"Nous avons donc abandonné la mission", a déclaré M. Tsavliris.

L'armateur du navire, Evalend Shipping, basé à Athènes, n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le navire transportait 22 membres d'équipage originaires des Philippines qui ont été évacués le 14 juin par les autorités militaires et rapatriés.

Un membre d'équipage, qui aurait travaillé dans la salle des machines du Tutor au moment des attaques près du port yéménite de Hodeidah, est toujours porté disparu, a indiqué le ministère philippin des travailleurs migrants.

Le Rubymar, navire britannique, a été le premier bateau coulé par les Houthis. Il a coulé le 2 mars, environ deux semaines après avoir été frappé par des missiles.

La semaine dernière, les Houthis ont également gravement endommagé le Verbena, un navire battant pavillon des Palaos, qui était chargé de matériaux de construction en bois.

Les marins du Verbena ont abandonné le navire lorsqu'ils ont été incapables de contenir un incendie déclenché par les attaques. Le navire dérive désormais dans le golfe d'Aden et risque de couler ou de subir d'autres attaques.

Les attaques de drones et de missiles des Houthis ont contraint les compagnies maritimes à détourner les navires de la mer Rouge et du canal de Suez vers la route plus longue qui contourne la pointe sud de l'Afrique, ce qui a retardé les livraisons et augmenté les coûts de fret. (Rédaction : Renée Maltezou ; édition : Jason Neely)