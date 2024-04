La société britannique de sécurité maritime Ambrey a déclaré samedi avoir reçu des informations selon lesquelles un navire avait été pris pour cible à environ 61 milles nautiques au sud-ouest de Hodeidah, au Yémen.

De son côté, l'agence britannique UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) a déclaré avoir reçu un rapport d'incident presque au même endroit. Le capitaine d'un navire a signalé la présence de deux missiles à proximité du navire, qui n'ont pas causé de dommages.

Il est difficile de savoir si Ambrey et UKMTO signalent le même incident, car ils ne citent aucun navire dans leurs mises à jour.

Les Houthis du Yémen, alliés à l'Iran, organisent depuis des mois des attaques contre la navigation dans la région de la mer Rouge, en solidarité avec les Palestiniens qui participent à la guerre de Gaza.

L'un des missiles mentionnés dans la note d'information de l'UKMTO a été intercepté par les forces de la coalition qui défendent la navigation commerciale dans la région. Le second a touché l'eau à une certaine distance du navire.

Le navire n'a pas été endommagé et l'équipage est sain et sauf, selon l'UKMTO.

Des mois d'attaques des Houthis en mer Rouge ont perturbé le transport maritime mondial, obligeant les entreprises à se réorienter vers des trajets plus longs et plus coûteux autour de l'Afrique australe, et alimentant les craintes que la guerre entre Israël et le Hamas ne s'étende et ne déstabilise le Moyen-Orient dans son ensemble.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont mené des frappes contre des cibles houthies en réponse aux attaques contre le transport maritime. (Reportage d'Enas Alashray, édition de Frances Kerry et Mark Potter)