Une soixantaine de djihadistes éliminés au Burkina avec Barkhane - état-major français

PARIS, 30 janvier (Reuters) - Une soixantaine de combattants djihadistes ont été "mis hors de combat" lors d'une opération menée conjointement du 15 au 23 janvier par l'armée du Burkina Faso et des unités de la force française Barkhane, a annoncé dimanche l'état-major français.

L'opération a été menée avant le renversement du président Roch Kaboré et la prise du pouvoir au Burkina Faso par des militaires le 24 janvier.

"A quatre reprises, entre le 16 et le 23 janvier 2022, différents groupes de terroristes ont été localisés, indentifiés et neutralisés par les forces burkinabè et par les unités de Barkhane", a déclaré l'état-major dans un communiqué.

Une vingtaine de motos et plusieurs pick-up armés ont également été détruits.

"Cette opération illustre l'engagement et la détermination de Barkhane et de tous ses partenaires à poursuivre le combat contre les groupes armés terroristes", a ajouté l'état-major. (Reportage Sybille de la Hamaide, rédigé par Jean-Stéphane Brosse)