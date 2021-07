Une soixantaine de morts dans un naufrage au large de la Libye

GENEVE, 26 juillet (Reuters) - Le naufrage d'un bateau transportant des migrants a fait au moins 57 morts lundi au large des côtes libyennes, a annoncé l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), une agence de l'Onu.

Selon des survivants sauvés par des navires de pêche et des garde-côtes, une vingtaine de femmes et d'enfants font partie des victimes, a précisé la porte-parole de l'OIM, Safa Msehli, sur Twitter. (Stéphanie Nebehay à Genève et Gavin Jones à Rome, version française Tangi Salaün)