Une start-up japonaise lance le premier alunisseur privé au monde

par Rocky Swift

TOKYO, 11 décembre (Reuters) - Une start-up japonaise, iSpace, a lancé dimanche après plusieurs reports un vaisseau spatial vers la Lune, une première pour une entreprise privée et pour le Japon.

Le lancement de cette mission, baptisée HAKUTO-R, s'est fait effectuée depuis la base américaine de Cap Canaveral, en Floride, après deux reports liés à des inspections sur la fusée SpaceX Falcon 9 qui transporte le vaisseau conçu par iSpace.

A Tokyo, plus d'une centaine de personnes, rivées sur un écran, ont applaudi lorsque la fusée a décollé et s'est élevée dans un ciel sombre.

"Je suis tellement heureuse. Après des reports répétés, c'est bien que nous ayons eu un bon lancement aujourd'hui", a déclaré Yuriko Takeda, une salariée âgée de 28 ans, travaillant dans une entreprise d'électronique, venue comme d'autres assister à l'événement.

Les agences spatiales publiques américaine, russe et chinoise ont déjà mené par le passé des missions sur la Lune mais c'est la première fois qu'une entreprise privée tente de se poser sur la Lune.

"J'ai cette image du drapeau américain lors de l'atterrissage d'Apollo, donc même si ce n'est qu'un lancement, le fait que ce soit une entreprise privée qui s'y rende avec un rover est une étape vraiment significative", a-t-elle ajouté.

Un succès de la mission représenterait également une avancée importante dans la coopération spatiale entre le Japon et les Etats-Unis dans un contexte d'intensification de la concurrence chinoise et de refroidissement des relations avec Moscou à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. (Reportage Rocky Swift et Tom Bateman à Tokyo, Ghaida Ghantous à Dubaï; version française Claude Chendjou)