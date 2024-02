Daedalus, une startup d'intelligence artificielle (IA) fondée par un ancien ingénieur d'OpenAI, Jonas Schneider, a déclaré avoir levé 21 millions de dollars auprès d'investisseurs tels que NGP Capital, Addition et Khosla Ventures, alors qu'elle cherche à étendre sa production en Allemagne.

Son logiciel, basé sur des modèles d'IA tels que le ChatGPT d'OpenAI, aide à la fabrication de n'importe quelle pièce de précision sur mesure utilisée par des entreprises dans des secteurs allant des semi-conducteurs à la défense, avec une intervention humaine minimale.

Daedalus utilise une plateforme d'IA pour automatiser l'ensemble de son processus de fabrication, du devis à la livraison, pour les pièces de haute précision et à forte mixité.

Le lancement de ChatGPT fin 2022 a suscité un intérêt mondial pour l'IA générative, d'abord dans des secteurs allant de l'informatique en nuage et du service à la clientèle au montage de films et à l'écriture de scénarios, et maintenant de plus en plus dans des domaines industriels plus traditionnels.

Daedalus compte plus de 100 clients, allant d'entreprises d'un million de dollars à des entreprises de plusieurs milliards de dollars, dans des secteurs qui utilisent des machines à haute performance, a déclaré le fondateur et PDG Schneider lors d'une interview.

Selon les données de Kings Research, le chiffre d'affaires mondial des pièces de précision devrait atteindre 388 milliards de dollars d'ici à 2030, contre 186 milliards de dollars en 2022.

Le marché est extrêmement fragmenté, car il existe des milliers de fabricants de ces pièces et 80 % d'entre eux comptent moins de 10 employés, a déclaré M. Schneider.

"En même temps, ces personnes fabriquent les pièces les plus critiques pour des industries comme les semi-conducteurs, les appareils médicaux, l'aérospatiale", a ajouté Schneider, qui a rejoint OpenAI en 2016 comme l'un de ses premiers ingénieurs logiciels et a fondé Daedalus en 2019. (Reportage de Supantha Mukherjee à Stockholm ; Rédaction d'Alexander Smith)