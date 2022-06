Une tempête de crypto à venir pour les banques centrales ? L'attention portée à la monnaie numérique s'intensifie

Cette semaine, un symposium de la Fed de New York a exposé le casse-tête auquel sont confrontés les banquiers centraux face aux technologies numériques émergentes qui vont des nouvelles façons de traiter les paiements aux nouvelles catégories d'actifs comme les cryptomonnaies et les monnaies stables.

La technologie sous-jacente présente des avantages, notamment une meilleure vitesse de transaction, un coût moindre et une accessibilité plus facile aux services bancaires, et même avec les récents crashs et la volatilité, on suppose qu'elle continuera à progresser. En d'autres termes, si l'on n'en tient pas compte, les systèmes développés par les entreprises privées pourraient s'emparer d'une part plus importante de la finance et rendre l'"argent de la banque centrale" moins pertinent, en diminuant le contrôle de la banque centrale sur les taux d'intérêt.

Créez un substitut sous la forme d'une monnaie numérique de banque centrale, et de nouvelles instabilités pourraient apparaître - notamment le potentiel d'un dollar ou d'un euro numérique à remplacer les dépôts bancaires conventionnels et à concurrencer les fonds du marché monétaire et d'autres instruments financiers clés. En cas de crise, le processus pourrait imiter une ruée vers les banques, laissant le système privé de liquidités et forçant la Fed, par exemple, à augmenter les prêts aux banques commerciales ou à renforcer ses propres avoirs en obligations du Trésor et en titres similaires pour maintenir la stabilité du système.

Les banques perdant des dépôts devraient se battre pour en obtenir de nouveaux et "selon l'intensité... le niveau général des taux d'intérêt à court terme... pourrait augmenter" en conséquence, a conclu cette semaine un document de la Fed décrivant les résultats possibles si la banque centrale américaine adoptait une monnaie numérique au niveau du détail, ouverte aux ménages. "Une CBDC de détail pourrait amplifier le stress du secteur financier, obligeant la Réserve fédérale à fournir davantage de liquidités aux banques par le biais des outils existants... L'empreinte à long terme de la Réserve fédérale sur certains marchés d'actifs, tels que les bons du Trésor américain, pourrait devenir plus prononcée."

La Fed débat de l'opportunité de développer une monnaie numérique, comme le font la plupart des banques centrales dans le monde. Une décision n'a pas été prise, et les responsables disent qu'il faudrait l'approbation du Congrès pour aller de l'avant.

Le point de tension peut sembler éloigné, car la valeur marchande des cryptomonnaies et des monnaies stables reste une petite tranche du système financier. Mais les processeurs de paiements, tels que PayPal et Apple Pay, connaissent une croissance rapide et, au début de cette année, ils ont traité des transactions à l'échelle des grandes sociétés de cartes de crédit. Parmi les cryptomonnaies et les monnaies stables, a-t-il été noté lors de la conférence de New York, certains arrangements impliquent des systèmes de prêt exotiques - la création de crédit - qui, s'ils sont étendus, pourraient comporter des risques plus importants.

"Que se passe-t-il si la banque centrale ne dispose plus d'argent pertinent, que ce soit au niveau du commerce de détail ou du commerce de gros ? Dans ce cas, la banque centrale pourrait commencer à perdre de la traction" dans sa politique monétaire, a déclaré Eswar Prasad, professeur à l'université Cornell et auteur du récent livre "The Future of Money" sur le sujet, en marge de la conférence.

"Dans certains pays, cela devient un problème aujourd'hui. La Chine, de plus en plus l'Inde ou la Suède - l'utilisation de l'argent de la banque centrale dans les paiements de détail a plongé à pratiquement rien" car les fournisseurs de paiements privés sont intervenus.

LES ENJEUX SONT ÉLEVÉS

Les implications des monnaies numériques des banques centrales pour la politique monétaire ne sont qu'une partie d'un regard plus large d'institutions comme la Fed sur la façon dont les technologies émergentes vont changer le système financier. Au fur et à mesure que ces technologies prennent de l'importance, les implications pour la stabilité financière et les risques posés aux investisseurs individuels sont devenus une priorité plus importante pour la recherche et la réglementation.

Aux États-Unis, le président Joe Biden, citant la croissance des actifs cryptographiques en cinq ans, qui sont passés de 14 milliards de dollars à 3 000 milliards de dollars en novembre, a émis un décret en mars détaillant le Trésor et d'autres agences pour commencer à examiner la meilleure façon de réglementer l'industrie.

Compte tenu des enjeux, les banques centrales du monde entier sortent rapidement des lignes de touche.

Une enquête de la Banque des règlements internationaux publiée le mois dernier auprès de 81 banques centrales de pays qui représentent la quasi-totalité de la production économique mondiale a révélé que plus de 90 % d'entre elles exploraient l'idée d'une monnaie numérique de banque centrale.

Plus d'un quart d'entre elles développent activement une monnaie numérique ou mènent des programmes pilotes, une part qui a presque doublé entre 2020 et 2021. L'explosion des paiements électroniques ainsi que les investissements en crypto-monnaies pendant la pandémie accélèrent les travaux, selon les répondants, alors qu'environ 60 % des banques affirment que l'utilisation de l'argent liquide est en déclin.

L'adoption ne sera pas nécessairement disruptive.

Dans une présentation publiée à la conférence de la Fed de New York, Andrew Hauser, directeur exécutif pour les marchés à la Banque d'Angleterre, a déclaré que "si la technologie pour toute future CBDC peut être nouvelle... l'utilisation du bilan de la banque centrale pour fournir de la monnaie transactionnelle garantie par l'État... est l'une des plus anciennes fonctions des banques centrales."

Mais l'évolution pourrait être rapide.

"L'innovation qui se produit dans le domaine de la monnaie et des paiements a le potentiel de modifier le système monétaire existant... sur lequel les cadres actuels de mise en œuvre de la politique monétaire sont conçus", a déclaré Lorie Logan, vice-présidente exécutive de la Fed de New York et récemment nommée à la tête de la Fed de Dallas. "La façon dont les choses évoluent à partir de là est incertaine, et l'impact de ces innovations pourrait être révolutionnaire, ou plus évolutif."