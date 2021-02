Une tempête de neige "dangereuse" frappe le nord-est des Etats-Unis

par Maria Caspani

NEW YORK, 2 février (Reuters) - Une puissante tempête hivernale a submergé lundi le nord-est des Etats-Unis, recouvrant d'un épais manteau de neige une grande partie de la région, balayant les zones côtières avec des rafales de vent et entraînant la quasi paralysie de la ville de New York et d'autres centres urbains.

Selon le service national de météorologie, la tempête pourrait s'accompagner par endroits de 31 à 61 centimètres de neige avant de baisser en intensité mardi.

Dans certaines parties de New York, quelque 40 centimètres de neige étaient tombés dans la journée, avec plus de 30 centimètres de neige recouvrant Central Park.

Le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, a déclaré l'état d'urgence à New York et dans 44 autres comtés de l'Etat, prévenant que des routes pourraient être fermées. "C'est une situation dangereuse. Une situation potentiellement mortelle", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à la mi-journée.

Plusieurs lignes de métro new-yorkaises ont été interrompues, tandis que les écoles publiques de la ville resteront fermées mardi. (avec Barbara Goldberg et Rich McKay; version française Jean Terzian)