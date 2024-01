Une énorme tempête hivernale traversant la moitié est des États-Unis vendredi a privé d'électricité plus de 100 000 clients dans le Michigan, avant un gel brutal qui devrait s'abattre sur la région à partir de ce week-end.

Quelque 131 777 foyers et entreprises étaient privés d'électricité dans l'État, selon les données de PowerOutage.US, un site web qui suit, enregistre et regroupe les données relatives aux pannes d'électricité aux États-Unis.

Les conditions météorologiques extrêmes rappellent le gel de février 2021 qui a privé d'électricité, d'eau et de chauffage des millions d'habitants du Texas et d'autres États du centre des États-Unis pendant plusieurs jours, ainsi que la tempête hivernale de décembre 2022 - connue sous le nom d'Elliott dans le secteur de l'énergie - qui a failli provoquer l'effondrement des réseaux d'électricité et de gaz naturel dans certaines parties de l'est du pays.

Selon les données de la société financière LSEG, cette tempête s'annonce comme le temps le plus froid qu'ait connu le pays depuis décembre 2022.