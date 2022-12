Une tempête réduit la production de pétrole, de gaz et d'électricité aux États-Unis et fait grimper les prix.

La tempête hivernale Elliott a entraîné des températures négatives et des alertes météorologiques extrêmes sur environ deux tiers des États-Unis. Dans certaines régions, le froid et la neige persisteront jusqu'aux vacances de Noël.

Plus de 1,5 million de foyers et d'entreprises ont été privés d'électricité, les raffineries de pétrole du Texas ont réduit leur production d'essence et de diesel en raison de pannes d'équipement et les prix du chauffage et de l'électricité ont grimpé en flèche en raison de ces pertes. La production de pétrole et de gaz du Dakota du Nord au Texas a subi des gels, réduisant les approvisionnements.

Environ 1 million de barils de capacité de raffinage quotidienne sur la côte américaine du Golfe du Mexique ont été fermés en raison des températures glaciales. Parmi les usines touchées, citons le complexe Port Arthur de Motiva Enterprises, au Texas, qui peut traiter plus de 600 000 barils de pétrole par jour, ce qui en fait la plus grande raffinerie des États-Unis.

L'usine Cameron LNG de Sempra Infrastructure en Louisiane a déclaré que la météo avait perturbé sa production de gaz naturel liquéfié, sans fournir de détails. Les équipes de l'installation de 12 millions de tonnes par an tentaient de rétablir la production, a-t-elle déclaré.

Les freeze-ins - où des cristaux de glace arrêtent la production de pétrole et de gaz - ont réduit cette semaine la production dans les champs pétrolifères du Dakota du Nord de 300 000 à 350 000 barils par jour, soit un tiers de la normale. Dans le champ pétrolifère Permian du Texas, le gel a entraîné le retrait de plus de gaz qu'il n'en a été injecté, a déclaré l'opérateur El Paso Natural Gas, Kinder Morgan Inc.

Vendredi, les prix de référence du pétrole américain ont bondi de 2,5 % pour atteindre 79,46 $ et le lendemain, le gaz dans l'ouest du Texas a bondi de 22 % pour atteindre environ 9 $ par million de British Thermal units, soit le prix le plus élevé depuis le gel de 2021 dans cet État. Les prix de l'électricité sur le réseau texan ont également atteint 3 700 $ par mégawattheure (MWh), ce qui a incité les producteurs à ajouter de l'électricité au réseau avant que les prix ne retombent à environ 58 $ MWh lorsque les sources thermiques et solaires ont été mises en ligne.

Le fournisseur d'électricité en gros de la Nouvelle-Angleterre a déclaré qu'il s'attendait à avoir suffisamment d'électricité pour répondre à la demande, mais ailleurs, des vents violents ont entraîné des pannes principalement dans le Sud-Est et le Midwest ; la Caroline du Nord a compté plus de 187 000 personnes sans électricité.

"Les équipes rétablissent le courant, mais les vents forts rendent les réparations difficiles dans la plupart des 4 600 lieux de coupure", a écrit Jeff Brooks, porte-parole de Duke Energy, sur Twitter.

Les contrats à terme sur le fioul domestique et le gaz naturel ont fortement augmenté en réponse au froid. Les contrats à terme sur le fioul domestique américain ont gagné 4,1 %, tandis que les contrats à terme sur le gaz naturel ont augmenté de 1,7 %.

En Nouvelle-Angleterre, le gaz pour vendredi au hub Algonquin a grimpé de 361 % pour atteindre un sommet de près de 11 mois de 30 mmBtu.

Environ la moitié de l'électricité produite en Nouvelle-Angleterre provient de centrales au gaz, mais les jours les plus froids, les générateurs d'électricité se déplacent pour brûler davantage de pétrole. Selon l'opérateur de réseau New England ISO, le panorama de production des compagnies d'électricité était de 17 % de centrales au fioul à la mi-journée vendredi.

La production de gaz a baissé d'environ 6,5 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) au cours des quatre derniers jours, pour atteindre vendredi un niveau préliminaire de 92,4 bcfd, le plus bas depuis neuf mois, en raison du gel des puits au Texas, en Oklahoma, au Dakota du Nord, en Pennsylvanie et ailleurs.

Il s'agit de la plus forte baisse de production depuis le gel de février 2021 qui a privé d'électricité des millions de personnes au Texas.

Un milliard de pieds cubes représente suffisamment de gaz pour alimenter environ 5 millions de foyers américains pendant une journée.