Des équipes de secouristes ont passé au peigne fin les maisons et les entreprises endommagées ou détruites dans le sud-est du Missouri à la recherche de victimes après qu'une tornade se soit abattue sur cette zone rurale avant l'aube.

La police de l'État du Missouri a indiqué que des blessés et des morts avaient été signalés dans le comté de Bollinger, où de nombreuses agences locales menaient des opérations de recherche et de récupération, a indiqué l'agence dans un message sur Twitter. Elle n'a pas précisé le nombre de victimes signalées.

"Il y a des dégâts et des blessés. Nous en sommes encore à la phase de sauvetage", a déclaré à Reuters Kevin Cooper, coordinateur de la gestion des urgences du comté de Bollinger.

Des photographies diffusées sur les réseaux sociaux depuis Glen Allen (Missouri), un village situé à environ 177 km au sud de Saint-Louis, montrent des maisons gravement endommagées, dont les toits ont été arrachés, des arbres et des lignes électriques abattus, ainsi que des débris recouvrant les routes et les jardins.

Les observateurs ont signalé que la tornade avait touché la zone vers 3h30 heure locale (0800 GMT), selon le National Weather Service. Il s'agit d'une tornade parmi plus d'une douzaine d'autres qui ont été observées dans le Midwest au cours de la nuit, a indiqué le service.

La tornade est née d'un front orageux qui a balayé le Midwest et le Sud mercredi. Quelque 24 millions d'Américains étaient sous la menace de tornades et d'orages violents tout au long de la journée.

Cette tempête survient quelques jours après que de violentes tornades ont ravagé certaines régions du Sud et du Midwest, et jusqu'au Delaware à l'est, faisant au moins 32 morts et laissant dans leur sillage des maisons et des entreprises endommagées ou détruites.

Une semaine auparavant, une tornade avait dévasté la ville de Rolling Fork, dans le delta du Mississippi, détruisant une grande partie des 400 maisons de la communauté et tuant 26 personnes.