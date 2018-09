Une trentaine de morts dans un séisme suivi d'un tsunami en Indonésie

DJAKARTA, 29 septembre (Reuters) - Un tsunami a frappé vendredi la ville de Palu, sur l'île indonésienne des Célèbes, après un violent séisme de 7,5 sur l'échelle de Richter, ont annoncé les autorités.

Une vague a submergé plusieurs bâtiments et au moins 30 personnes sont mortes, selon la chaîne de télévision Metro TV qui cite une source médicale.

Une pré-alerte au tsunami lancée par l'agence indonésienne météorologique et géophysique BMKG avait été rapidement levée mais la vague est arrivée plus tard.

Les communications sont rompues avec les villes de Palu et de Donggala, à 80 km de l'épicentre du séisme. L'aéroport de Palu a été fermé, a précisé un porte-parole de la sécurité civile.

Plus de 600.000 personnes vivent à Palu et Donggala.

Peu avant le séisme de 7,5, un premier tremblement de terre d'une magnitude de 6,1 avait fait un mort et au moins dix blessés à Donggala.

L'île des Célèbes (Sulawesi en indonésien) est située à plusieurs centaines de kilomètres au nord-est de l'île touristique de Lombok, où une série de séismes en juillet et en août a fait un demi-millier de morts. (Tabita Diela et Gayatri Suroyo, avec Fransiska Nangoy, Fanny Potkin et Jessica Damiana; Henri-Pierre André, Guy Kerivel et Nicolas Delame pour le service français)