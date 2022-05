Une trêve prolongée est nécessaire pour les évacuations de Mariupol, selon le président de l'Ukraine

Après avoir échoué à prendre la capitale Kiev au cours des premières semaines d'une guerre qui a tué des milliers de personnes et rasé des villes, la Russie a accéléré ses attaques sur l'est et le sud de l'Ukraine, où le port de Marioupol, sur la mer d'Azov, figure parmi ses principales cibles.

La Russie a déclaré la victoire sur Marioupol le 21 avril après des semaines de siège et de bombardements. La ville est la clé des efforts de Moscou pour couper l'Ukraine de la mer Noire - vitale pour les exportations de céréales et de métaux - et relier le territoire contrôlé par la Russie.

Les Nations Unies et la Croix-Rouge ont évacué des centaines de personnes de Mariupol et d'autres zones cette semaine. Mais quelque 200 civils, ainsi que des combattants ukrainiens, sont toujours terrés dans un réseau de bunkers souterrains dans l'aciérie Azovstal de Marioupol, selon les responsables ukrainiens.

La Russie a promis de suspendre les activités militaires à Azovstal pendant la journée de jeudi et les deux jours suivants pour permettre aux civils de sortir. Dans un discours prononcé tôt le matin, M. Zelenskiy a déclaré que l'Ukraine était prête à assurer un cessez-le-feu à Mariupol.

"Il faudra du temps simplement pour sortir les gens de ces sous-sols, de ces abris souterrains. Dans les conditions actuelles, nous ne pouvons pas utiliser d'équipement lourd pour déblayer les décombres. Tout doit être fait à la main", a déclaré Zelenskiy.

Les combattants ukrainiens à l'intérieur d'Azovstal mènent des "batailles difficiles et sanglantes" contre les troupes russes, a déclaré Denis Prokopenko, un commandant du régiment ukrainien Azov, tard mercredi. Un parlementaire ukrainien a déclaré que les forces russes étaient à l'intérieur de l'usine.

Plus de 300 civils ont été évacués mercredi de Marioupol et d'autres zones du sud de l'Ukraine dans le cadre d'une opération conjointe de l'ONU et de la Croix-Rouge, a déclaré Osnat Lubrani, coordinatrice humanitaire de l'ONU pour l'Ukraine.

"Si cette deuxième évacuation de civils des zones de Mariupol et au-delà est significative, il reste encore beaucoup à faire pour s'assurer que tous les civils pris dans les combats puissent partir, dans la direction qu'ils souhaitent", a déclaré Lubrani.

Il n'était pas clair si d'autres évacuations de l'ONU étaient prévues. Tetyana Trotsak, une évacuée ukrainienne qui faisait partie des dizaines de personnes qui ont atteint une ville contrôlée par l'Ukraine cette semaine, a exprimé ses craintes pour ceux qui sont encore piégés à l'intérieur de l'aciérie.

"Dieu nous garde de voir d'autres obus frapper près des bunkers où se trouvent les civils", a déclaré Trotsak.

BATAILLES DANS LES ZONES FRONTALIÈRES, DONBAS, KHARKIV

La Russie a lancé son invasion le 24 février, la décrivant comme une "opération militaire spéciale" pour désarmer l'Ukraine et défendre sa population russophone contre les fascistes.

Kiev et ses partisans occidentaux affirment qu'il s'agit d'un prétexte pour une guerre d'agression non provoquée du président Vladimir Poutine qui a poussé plus de 5 millions d'Ukrainiens à fuir à l'étranger.

Les forces russes ont mené des attaques sporadiques sur Kiev et certaines parties de l'Ukraine occidentale depuis qu'elles se sont retirées des zones autour de la capitale début avril. Les forces russes ont tiré près de 100 obus sur les zones frontalières au nord et à l'est de Kiev, ont déclaré les gardes-frontières ukrainiens tard mercredi.

Mais Moscou a tourné son attention vers la capture de la région orientale de l'Ukraine, Donbas, composée de deux provinces - Luhansk et Donetsk - qui sont sous le contrôle partiel des séparatistes soutenus par la Russie.

Le ministère russe de la défense a déclaré tard mercredi que ses forces aériennes avaient détruit six drones ukrainiens à Louhansk. Les missiles russes ont détruit une station radar de contre-batterie de fabrication américaine dans la ville de Popasna, également à Louhansk, a-t-il ajouté.

L'armée ukrainienne a déclaré jeudi que ses forces avaient repoussé 11 attaques russes, abattu quatre avions russes et détruit plus d'une douzaine de véhicules militaires russes, dont des chars.

Les combats ont également fait rage au nord-est de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, où les bombardements russes ont tué un habitant et blessé un garçon de 11 ans, a indiqué l'administration régionale de Kharkiv.

Les résidents ne doivent pas quitter les abris anti-bombes sauf en cas de nécessité absolue, a ajouté l'administration régionale.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement les rapports sur l'évolution du champ de bataille.

INTERDICTION DU PÉTROLE ?

Les États-Unis et leurs alliés européens ont imposé des sanctions radicales à Moscou suite à l'invasion et ont fourni à l'Ukraine une aide de plusieurs milliards de dollars, y compris des armes qui, selon Kiev, ont entraîné de lourdes pertes russes.

Accentuant la pression sur l'économie russe déjà malmenée de 1,8 trillion de dollars, l'Union européenne a proposé mercredi de supprimer progressivement les importations de pétrole brut russe dans les six mois et de produits raffinés d'ici la fin de l'année.

"Poutine doit payer un prix, un prix élevé, pour son agression brutale", a déclaré Ursula von der Leyen, chef de la Commission européenne, aux législateurs européens applaudissant à Strasbourg.

Le plan, s'il est approuvé par les 27 gouvernements de l'UE, suivrait les interdictions pétrolières américaines et britanniques et constituerait un tournant pour le plus grand bloc commercial du monde, qui reste dépendant de l'énergie russe et doit trouver des approvisionnements alternatifs.

Une source a déclaré que les envoyés de l'UE pourraient parvenir à un accord jeudi ou plus tard cette semaine sur le plan, qui vise également la principale banque de Russie, ses radiodiffuseurs et des centaines de personnes.

Le Kremlin a déclaré que la Russie pesait diverses réponses au plan de l'UE, ajoutant que les mesures seraient coûteuses pour les citoyens européens.