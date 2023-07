C'est dans le jardin de son enfance que Thato Qofela a interprété pour la première fois le "pantsula", symbole de la culture noire sud-africaine et de la résistance au régime de l'apartheid. Aujourd'hui, il contribue à faire revivre ce style de danse et à le porter sur la scène internationale.

Cette danse rapide, énergique et syncopée est née chez les jeunes Noirs vivant dans des townships comme Katlehong, sous le régime de ségrégation raciale du gouvernement de l'apartheid, qui a pris fin en 1994. Elle est devenue un moyen d'expression et de résistance sociale et politique.

La chorégraphie de Pantsula, qui comprend des mouvements imitant le balayage, le jeu de dés et le salut, médite sur les expériences quotidiennes des Noirs sud-africains et fournit un code que les artistes peuvent utiliser pour communiquer dans un langage que la police d'État ne peut pas comprendre.

Cette danse a ensuite gagné en popularité parmi les Sud-Africains de différentes races, avant de s'essouffler quelque peu lorsque les styles de danse modernes ont pris de l'importance.

Aujourd'hui, la troupe de danse de Qofela, Via Katlehong, souhaite faire revivre ce style et l'a porté sur la scène internationale avec des spectacles en France, aux Pays-Bas et au Portugal.

Pour Qofela aussi, le pantsula était plus qu'un simple divertissement. Il l'a aidé à éviter les ennuis pendant son enfance à Katlehong, où les émeutes contre le gouvernement de l'apartheid étaient monnaie courante.

"Pour un enfant qui grandit exposé à ce genre de situation, il est facile de devenir accro à la drogue ou au crime", explique le danseur de 34 ans, ajoutant que les répétitions de pantsula dans l'arrière-cour, dirigées par son frère, ne lui laissaient pas le temps de s'impliquer dans des activités illégales.

Pour d'autres membres de la troupe, comme Thulisile Binda, 33 ans, le fait de pouvoir s'exprimer par la danse a permis de faire face aux difficultés de la vie.

"Il y a une sorte de guérison qui se produit lorsque vous dansez", a-t-elle déclaré.

Via Katlehong attire également l'attention dans son pays.

Lethabo Xulu, un spectateur local, a déclaré que ses spectacles étaient un moyen d'aborder les problèmes de société.

"Via Katlehong est honnêtement une plateforme qui propose des solutions à de nombreux maux dus à l'histoire que nous avons vécue dans le monde entier", a-t-elle déclaré.