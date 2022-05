Une unité de BNY Mellon paie 1,5 million de dollars pour des erreurs de fonds ESG - SEC américaine

La SEC a déclaré que de juillet 2018 à septembre 2021, BNY Mellon Investment Adviser a représenté ou laissé entendre dans diverses déclarations que tous les investissements dans les fonds avaient fait l'objet d'un examen de qualité ESG, même si ce n'était pas toujours le cas.

"Les conseillers et les fonds d'investissement enregistrés proposent et évaluent de plus en plus d'investissements qui emploient des stratégies ESG ou intègrent certains critères ESG, en partie pour répondre à la demande des investisseurs pour de telles stratégies et de tels investissements", a déclaré Sanjay Wadhwa, directeur adjoint de la Division of Enforcement de la SEC et responsable de son groupe de travail sur le climat et l'ESG.

"Ici, nous alléguons que BNY Mellon Investment Adviser n'a pas toujours effectué l'examen de qualité ESG qu'il a déclaré utiliser dans le cadre de son processus de sélection des investissements pour certains fonds communs de placement qu'il conseillait."

Le conseiller BNY n'a pas admis ou nié les conclusions de la SEC, a déclaré la SEC, mais le conseiller a accepté une ordonnance de cesser et de s'abstenir, un blâme et de payer la pénalité, a déclaré l'agence.

Le conseiller a également "rapidement entrepris des actions correctives et coopéré avec le personnel de la Commission dans son enquête."