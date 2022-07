Une vague de chaleur torride déclenche des feux de forêt en Europe

En France, environ 800 pompiers, appuyés par six avions bombardiers d'eau, luttaient contre deux feux de forêt dans le sud-ouest, qui ont déjà entraîné l'évacuation de milliers de campeurs, a déclaré la préfète de la Gironde, Fabienne Buccio.

À Santiago de Guarda, dans le district de Leiria, au centre du Portugal, Albertina Francisco a lutté pour retenir ses larmes alors qu'un nuage de fumée noire s'élevait au-dessus du petit village.

"C'était très dur", a déclaré Francisco, 42 ans, qui aidait sa sœur malade à évacuer. "Personne n'a aidé - les pompiers et l'avion (bombardier d'eau) ne sont arrivés que maintenant... L'État doit faire plus pour nous aider."

Certains villageois ont sauvé des animaux domestiques tandis que d'autres ont aidé les pompiers à combattre les flammes.

À Leiria, où les températures ont grimpé jusqu'à 45 degrés Celsius (113F) et où plus de 3 000 hectares ont été brûlés jusqu'à présent, les autorités ont bloqué les principales autoroutes et les rues secondaires, les vents forts rendant plus difficile la lutte contre les flammes pour les pompiers.

Près de 750 pompiers luttaient contre deux incendies actifs dans la seule ville de Leiria, tandis que dans l'ensemble du Portugal continental, 2 751 pompiers étaient sur le terrain, appuyés par 23 avions.

Dans la région de l'Algarve, au sud du Portugal, très prisée des touristes, un incendie s'est déclaré dans la ville de Faro et s'est propagé au complexe hôtelier de luxe Quinta do Lago. Des vidéos partagées en ligne ont montré des flammes s'approchant des villas, brûlant des palmiers et des parties de terrains de golf.

La quasi-totalité du Portugal, frappé par la sécheresse, était en alerte rouge pour des conditions de chaleur extrême, avec des températures maximales de 45 C dans les districts centraux de Santarem et Leiria, a indiqué l'institut météorologique IPMA. La température record du pays de 47,3 C a été enregistrée en 2003.

Le retraité Antonio Ramalheiro a imputé la responsabilité des incendies à une gestion forestière inadéquate, en plus de la canicule.

"C'est effrayant quand le feu arrive", a déclaré cet homme de 62 ans. "S'il atteint la maison, c'est une honte... vous perdez tout".

CAMPINGS ÉVACUÉS

Plus de 2 700 hectares ont été brûlés jusqu'à présent dans la région française de la Gironde, a déclaré le préfet Buccio à BFM TV. Le plus grand des deux incendies se situe autour de la ville de Landiras, au sud de Bordeaux, où les routes ont été fermées et 500 résidents évacués.

L'autre se trouve le long de la côte atlantique, près de l'emblématique "Dune du Pilat" - la plus haute dune de sable d'Europe - située dans la zone du Bassin d'Arcachon, au-dessus de laquelle on a vu de lourds nuages de fumée sombre s'élever dans le ciel.

Cet incendie a entraîné l'évacuation préventive de 6 000 personnes de cinq campings environnants. Elles ont été mises à l'abri dans un centre d'exposition local.

"D'autres campeurs nous ont réveillés vers 4h30 du matin. Nous avons dû partir immédiatement et choisir rapidement ce que nous devions emporter", a déclaré Christelle, l'une des touristes évacuées, à BFM TV.

A la veille du 14 juillet, la préfecture de Gironde a interdit tout feu d'artifice jusqu'à lundi dans les villes et villages situés à proximité des forêts.

L'Organisation météorologique mondiale a averti mardi que la vague de chaleur s'étendait et s'intensifiait dans de grandes parties de l'Europe.

Avec le changement climatique causé par l'homme qui déclenche des sécheresses, le nombre d'incendies de forêt extrêmes devrait augmenter de 30 % au cours des 28 prochaines années, selon un rapport de l'ONU datant de février 2022.

Des températures caniculaires ont également balayé le vaste bassin du fleuve Yangtze en Chine mercredi ; les pompiers ont lutté contre un feu de forêt près de la ville touristique de Datca en Turquie ; et la demande d'électricité au Texas a atteint un niveau record, les consommateurs ayant augmenté la puissance de leurs climatiseurs pour échapper à la chaleur.

Dans la région occidentale de l'Espagne, l'Estrémadure, qui borde le Portugal, les pompiers ont évacué quelques centaines de villageois dans la nuit par précaution et ont continué à lutter contre un incendie qui a gagné mardi la province de Salamanque, dans la région de Castille et Léon.

Certaines parties des régions d'Estrémadure, d'Andalousie et de Galice étaient en alerte rouge pour cause de chaleur extrême, a déclaré le service de météorologie espagnol AEMET, ajoutant que la température la plus élevée du pays mercredi s'élevait à 45,6 C dans la province de Huelva.