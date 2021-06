Bourse de Paris : Une veillée d'armes un peu léthargique

Confirmation que les plus riches américains peuvent dormir sur leurs deux oreilles grâce à leurs fiscalistes. Une organisation inconnue jusque-là, ProPublica, a révélé que les 25 Américains les plus riches, parmi lesquels Jeff Bezos d'Amazon, Warren Buffett de Berkshire Hathaway ou Elon Musk de Tesla ne paient que peu d'impôts au regard de leur fortune. Certaines années, ils ne versent même rien. Ils ont versé 13,6 Mds$ d'impôts de 2014 à 2018, soit 15,8% de leurs revenus. Ce n'est pas rien, mais c'est un montant modeste au regard de l'accroissement de leur patrimoine commun, qui s'est accru de 401 Mds$ sur la période. Cela s'explique par les failles du code des impôts américains et par le fait que les Etats-Unis taxent les revenus et non le patrimoine. Le débat d'une contribution plus équitable est lancé. ProPublica devrait faire l'objet de poursuites pour avoir divulgué ces informations confidentielles. Et le service des impôts américain, l'IRS, va se faire taper sur les doigts pour les avoir laissées fuiter.

Confirmation aussi que les démocrates ont encore du pain sur la planche pour faire accepter leur plan d'investissement dans les infrastructures. Joe Biden, qui s'est personnellement impliqué dans les discussions, a décidé de renouer avec une stratégie bipartisane pour surmonter un échec avec un groupe de sénateurs républicains. La Maison Blanche avait déjà réduit ses ambitions, en faisant passer l'enveloppe prévue de 2300 à 1700 Mds$. Mais les républicains n'ont proposé à ce stade que 330 Mds$. L'empilement des milliards revêtait une importance majeure au moment des élections et lorsque la campagne de vaccination n'en était qu'à ses balbutiements, pour renforcer la confiance des Américains. C'est un peu moins vrai maintenant que l'économie confirme une reprise en V. Il est donc possible que le montant envisagé continue à fondre pour parvenir à un compromis politique.

Confirmation ensuite que les chocs de réalité sont toujours possibles pour les entreprises, même quand des situations irrationnelles fleurissent çà et là. Dernier exemple en date, la chute boursière du fabricant de véhicules électriques américains Lordstown Motors, qui a annoncé hier que sa continuité d'exploitation n'est pas garantie. La société devrait générer cette année environ 65 M$ de chiffre d'affaires et 423 M$ de pertes. Elle a expliqué que ses ressources actuelles, 587 M$ quand même, ne lui permettent pas de démarrer la production commerciale de son futur pickup électrique, dont les précommandes sont élevées et qui serait, aux dires de son CEO, meilleur que le F-150 de Ford remis au gout du jour, présenté comme la future référence électrique du marché. L'action de Lordstown a perdu 16% hier. Sa capitalisation est passée de 6 Mds$ en mars à 2 Mds$ actuellement. Mais le titre ne s'est pas effondré davantage, signe que le marché n'a pas renoncé à voir des investisseurs jouer les chevaliers blancs.

Confirmation enfin que le tourisme mondial est sur la bonne voie, malgré la pandémie. Les Etats-Unis ont assoupli les recommandations restrictives à destination de leurs ressortissants pour une soixantaine de pays, notamment européens. De quoi donner une bouffée d'air frais à plusieurs acteurs du secteur, à défaut de les rassurer totalement. Les compagnies aériennes européennes très exposées aux flux transatlantiques, comme Air France-KLM, Deutsche Lufthansa ou British Airways (International Consolidated Airlines), les opérateurs aéroportuaires, les groupes hôteliers et les exploitants de boutiques en aéroports devraient en profiter.

Au niveau macroéconomique, les deux échéances prévues demain dominent donc les débats, même si elles pourraient accoucher d'une souris. La Chine a toutefois annoncé ce matin deux statistiques intéressantes. D'un côté les prix à la consommation de mai n'ont pas progressé aussi fort que prévu, notamment parce que le prix de la viande de porc a fortement baissé par rapport à 2020, lorsque le cheptel avait été décimé par la fièvre porcine. Mais de l'autre, les prix à la production n'avaient plus flambé ainsi depuis 2008. Le "PPI" a bondi de 9% sur un an, soutenu, sans surprise, par la hausse du cours des matières premières. Enfin, Joe Biden s'envole aujourd'hui pour une tournée européenne qui débute au Royaume-Uni et s'achèvera à Genève le 16 juin.

Les signaux de préouverture sont à nouveau mitigés, avec des indicateurs avancés qui évoluent autour de l'équilibre en Europe et aux États-Unis ce matin. En Asie, c'est le rouge qui domine, mais dans des proportions modestes.

Les temps forts économiques du jour

Deux statistiques aux Etats-Unis aujourd'hui, les stocks des grossistes (16h00) et les stocks pétroliers hebdomadaires (16h30). Ce matin, la Chine a annoncé des prix à la consommation en croissance annuelle de 1,3% en mai, pour un consensus à 1,66%. En revanche, les prix à la production chinois ont bondi de 9% sur la période, au-delà de ce qui était attendu, sur un plus haut de 13 ans.

L'euro progresse à 1,2183 USD. L'or se traite 1894 USD l'once. Le pétrole rebondit à 70,54 USD pour le baril WTI et à 72,74 USD pour le baril de Brent. Le T-Bond offre un rendement de 1,53% sur 10 ans. Le Bitcoin s'échange autour de 33 000 USD l'unité.

Les principaux changements de recommandations

BKW : Baader Helvea reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 120 à 105 CHF.

Bureau Veritas : Citigroup relève son objectif de cours de 22 à 26 EUR.

Danone : RBC passe de performance sectorielle à sousperformance en visant 52 EUR.

Gensight : Kempen démarre le suivi à l'achat en visant 16 EUR.

Grenke : Berenberg passe de conserver à acheter en visant 50 EUR.

JCDecaux : Goldman Sachs reste neutre avec un objectif de cours relevé de 16 à 26 EUR.

Kardex : UBS passe de neutre à achat en visant 227 CHF.

Kering : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 755 et 850 EUR.

Klöckner : DZ Bank reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 14 à 15 EUR.

Lonza : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 665 à 730 CHF.

LVMH : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 660 750 EUR.

Medacta : Credit Suisse passe de surperformance à neutre en visant 121 CHF.

Polypeptide : J.P. Morgan démarre le suivi à surpondérer en visant 90 CHF. Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 88 CHF.

Saint-Gobain : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 60 à 75 EUR.

Siemens : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 162 à 170 EUR.

Société Générale : Citigroup reprend le suivi à l'achat en visant 32,50 EUR.

TotalEnergies : MKM démarre le suivi de l'ADR à l'achat en visant 70 USD.

En France

Annonces importantes

Benedetto Vigna, le patron de la division AMS de STMicroelectronics, partira chez Ferrari fin août. Le nom de son successeur n'a pas encore été annoncé.

Safran émet avec succès 730 M€ d'OCEANE 2028 et rachète la majeure partie de son OCEANE 2023 avec les fonds obtenus.

Renault mise en examen par le Tribunal judiciaire de Paris pour tromperie dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en France dans le sillage du "dieselgate" de Volkswagen.

Airbus Helicopters rachète l'équipementier allemand ZF Luftfahrttechnik. Par ailleurs, Qatar Airways suspend la réception d'Airbus A350 pour des problèmes de peinture craquelée.

Horizon Investment (Apollo) place 8,9% du capital de Verallia pour descendre à moins de 20% du capital.

La Compagnie des Alpes lance une augmentation de capital de 231 M€ à 9,40 EUR pièce.

Le conseil de surveillance de Tarkett recommande l'OPA à l'unanimité.

Europorte (Getlink) et Saipol expérimentent la décarbonation du rail.

Capelli se réjouit d'une dynamique commerciale forte.

Gaussin signe un partenariat avec Microvast dans les batteries.

Néovacs tire 2 M€ sur sa ligne de financement dilutive.

La cotation d'AB Science reprend ce matin.

Transgene obtient un brevet au Japon pour ses virus oncolytiques.

La CJUE rejette le recours de Recylex contre l'amende de 26,7 M€ infligée par la Commission, avec qui la société discute toujours dans le cadre du plan de restructuration de sa dette.

Dans le monde

Annonces importantes