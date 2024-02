JERUSALEM, 7 février (Reuters) - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré mercredi qu'une victoire dans la bande de Gaza était "à portée de main" et que cela était une "question de mois", qualifiant de "délirante" la dernière proposition de cessez-le-feu formulée par le Hamas dans le cadre d'une médiation menée par le Qatar.

Ces commentaires ont été formulés quatre mois jour pour jour après l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël qui a fait 1.200 morts et lors de laquelle 240 personnes ont été enlevées, selon les autorités israéliennes. Plus d'une centaine d'otages ont depuis lors été libérés.

Israël a mené en représailles une vaste offensive dans la bande de Gaza, faisant plus de 27.500 morts selon le dernier bilan des autorités sanitaires gazaouies, détruisant des quartiers entiers de l'enclave palestinienne et déplaçant la grande majorité des 2,3 millions d'habitants.

Il n'y pas d'autre issue à la guerre dans Gaza qu'une "victoire totale" face au Hamas, a déclaré Benjamin Netanyahu lors d'une conférence de presse télévisée, réitérant sa volonté d'"éradiquer" le groupe islamiste.

Une "pression militaire continue est la condition nécessaire pour la libération des otages" israéliens détenus dans la bande de Gaza, a-t-il ajouté, semblant écarter les négociations indirectes avec le Hamas chapeautées par le Qatar et l'Egypte avec l'objectif de parvenir à un cessez-le-feu.

Toutefois, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, qui s'est rendu mercredi en Israël dans le cadre d'une nouvelle tournée au Moyen-Orient, a laissé entendre que parvenir à une trêve n'était pas peine perdue.

Si certaines demandes du Hamas sont "intenables", a-t-il dit, sans préciser lesquelles, "nous constatons aussi qu'il y a de la place pour poursuivre les négociations". "Nous avons l'intention de le faire", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse après s'être entretenu avec Benjamin Netanyahu.

D'après un document que Reuters a pu consulter, le Hamas a élaboré un projet de cessez-le-feu d'une durée de quatre mois et demi destiné à parvenir à la fin du conflit avec Israël et dans le cadre duquel seraient échangés prisonniers palestiniens et otages israéliens.

Ce document a été transmis en réponse à une proposition du Qatar. Le gouvernement qatari a indiqué mardi avoir reçu une "réponse positive" du Hamas, sans en dire davantage.

Réagissant aux commentaires de Benjamin Netanyahu, un haut représentant du Hamas a déclaré à Reuters que le dirigeant israélien a indiqué ainsi "son intention de poursuivre le conflit dans la région". Le Hamas "est préparé à toutes les options", a ajouté Sami Abou Zouhri. (Reportage Henriette Chacar, avec Humeyra Pamuk à Tel Aviv et Nidal al-Mughrabi au Caire; rédigé par Jean Terzian)