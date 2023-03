Des shérifs adjoints ont conduit Irvo Otieno, menotté, dans une pièce où ils ont lutté avec le personnel médical contre l'homme noir de 28 ans pendant plusieurs minutes avant que son corps ne devienne mou, comme le montre une vidéo de surveillance obtenue par le Washington Post.

Selon Ann Cabell Baskervill, procureur du comté de Dinwiddie, Otieno est décédé peu après l'incident du 6 mars, alors qu'il était admis à l'hôpital central de la ville de Petersburg, en Virginie. Petersburg se trouve au centre de l'État, à environ 40 km au sud de Richmond.

Sa mort est le dernier exemple en date d'une personne noire décédée lors d'une altercation avec les forces de l'ordre, qui a attiré l'attention du pays. Trois anciens employés de l'hôpital psychiatrique et sept shérifs adjoints du comté de Henrico, en Virginie, ont été arrêtés et inculpés de meurtre au second degré.

Les neuf minutes de vidéosurveillance publiées sur le site web du Washington Post n'étaient qu'une partie des 27 minutes d'images obtenues par le journal à partir des documents déposés au tribunal. La vidéo de surveillance devait être rendue publique plus tard dans la journée de mardi par les autorités.

La vidéo montre environ six officiers transportant Otieno dans une pièce et il semble se débattre alors qu'il est mis au sol. En temps utile, jusqu'à dix adjoints et employés de l'hôpital le maintiennent au sol sous le regard de six autres adjoints et employés de l'hôpital, et un autre semble lui mettre des menottes aux jambes. Ses bras sont maintenus derrière son dos.

Plus tard, on le voit affalé sur le sol et immobile lorsqu'il est retourné par des agents qui commencent à lui faire des compressions thoraciques, puis apportent un défibrillateur et s'efforcent de le ranimer.

Le montage vidéo ne permet pas de savoir combien de temps Otieno a été maintenu au sol.

La famille a visionné la vidéo de surveillance jeudi. Selon un rapport préliminaire des médecins légistes, M. Otieno, qui a quitté le Kenya pour immigrer aux États-Unis à l'âge de quatre ans, est mort d'asphyxie. Les procureurs affirment qu'ils ont recueilli des preuves et qu'on leur a dit qu'il avait été physiquement maîtrisé au cours de la procédure d'admission parce qu'il était "combatif".

Les autorités n'ont pas exclu de procéder à d'autres inculpations ou arrestations.

Les autorités n'ont pas précisé pourquoi Otieno a été placé en garde à vue ni pourquoi il a été transféré dans un établissement de santé mentale.

Les adjoints ont été mis en congé administratif et le bureau du shérif mène une enquête indépendante sur l'incident.