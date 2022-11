Une ville du Nouveau-Mexique adopte une ordonnance pour empêcher les cliniques d'avortement de fonctionner

Lundi, une ville du Nouveau-Mexique située près de la frontière du Texas a adopté à l'unanimité une ordonnance visant à interdire les avortements, bien que la procédure soit légale dans l'État. L'ordonnance dite "ville sanctuaire pour les enfants à naître" empêche les cliniques d'avortement de fonctionner et son adoption par la commission municipale de Hobbs constitue une première pour une ville d'un État contrôlé par le Parti démocrate, selon les défenseurs de l'avortement.

Hobbs n'a pas de clinique d'avortement, mais pourrait être le lieu d'implantation d'une telle clinique qui pourrait desservir les habitants du Texas, contrôlé par les républicains, à l'est. Whole Woman's Health, l'un des plus grands fournisseurs d'avortements aux États-Unis, a déclaré à Reuters qu'il était intéressé par l'ouverture d'une clinique à Hobbs ou dans la ville voisine de Clovis.

Le Texas a été l'un des premiers États à imposer une interdiction quasi-totale de l'avortement et les prestataires peuvent y encourir jusqu'à la prison à vie.

La commission municipale de Hobbs, composée uniquement d'hommes, a voté 7-0 pour approuver l'ordonnance après avoir entendu plusieurs intervenants des deux côtés de la question. La foule d'environ 150 personnes entassées dans la salle de la commission était majoritairement opposée à l'avortement et s'est mise à crier, à s'embrasser et à pleurer pour célébrer l'approbation de l'ordonnance.

"C'est tout simplement le paradis ! Nous montrons la voie et peut-être, éventuellement, nous pourrons retourner cet État", a déclaré Jan Auld, vice-présidente du groupe Right to Life du comté de Lea, qui comprend Hobbs, quelques instants après le vote. "Dieu est aux commandes, et il s'est montré ce soir".

La gouverneure du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, a déclaré à Reuters dans une déclaration écrite que l'ordonnance avait été "rédigée par des extrémistes de l'extérieur de l'État" et qu'elle était "un affront évident aux droits et à l'autonomie personnelle de chaque femme de Hobbs et du sud-est du Nouveau-Mexique, et nous ne le supporterons pas".

"Les soins de santé reproductive sont légaux et protégés dans tous les coins de notre État", écrit Grisham. "Les prestataires de soins de santé ont le droit d'établir un cabinet, et toutes les femmes ont le droit d'accéder à des services d'avortement médicamenteux, quel que soit l'endroit du Nouveau-Mexique où elles se trouvent." La semaine dernière, une autre ville du Nouveau-Mexique, Clovis, a reporté indéfiniment une ordonnance similaire, les commissaires municipaux de cette ville ayant déclaré qu'ils la jugeaient trop précipitée.

Un groupe anti-avortement de l'est du Texas qui tente de s'implanter au Nouveau-Mexique et des pasteurs de Clovis ont déclaré que les politiciens de Clovis ont subi des pressions politiques de la part des républicains de l'État qui craignaient un retour de bâton avant les élections de mi-mandat de mardi.

Clovis et Hobbs sont toutes deux situées dans la partie orientale conservatrice du Nouveau-Mexique. De plus, Clovis ne dispose pas actuellement d'une clinique d'avortement. Ces deux villes sont considérées comme des tests de la manière dont les activistes anti-avortement vont opérer dans les États "bleus", c'est-à-dire contrôlés par les démocrates, où l'avortement reste légal après que la Cour suprême ait annulé en juin les protections fédérales de l'avortement dans l'arrêt Roe v. Wade. Mark Lee Dickson, chef du Right to Life of East Texas et architecte du mouvement des "villes sanctuaires" qui a vu plus de 50 villes adopter des mesures anti-avortement au Texas et dans d'autres États conservateurs, espère reproduire ce succès ailleurs au Nouveau-Mexique et dans d'autres États bleus démocrates où l'avortement est resté légal.

"Il y a des gens partout aux États-Unis qui veulent voir leurs villes prendre des mesures pour protéger la santé et le bien-être des enfants à naître, et je crois que cela peut être la voie à suivre pour chaque État américain", a déclaré M. Dickson après le vote. Bien que Whole Woman's Health ait été intéressée par l'ouverture d'une clinique à Hobbs pour servir les femmes venant du Texas au Nouveau-Mexique et cherchant à obtenir la procédure, elle déclare maintenant que l'adoption de l'ordonnance donne au fournisseur une pause quant à l'opportunité de le faire.