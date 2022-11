Une ville du Texas approuve les plans d'un nouveau bâtiment pour remplacer le site de la fusillade dans une école

Selon le plan adopté à l'unanimité par le conseil mercredi, la construction commencera l'été prochain et la nouvelle école, qui n'a pas encore été nommée, devrait ouvrir à l'automne 2024.

Uvalde, qui se trouve à environ 130 km à l'ouest de San Antonio, construira l'école de 50 millions de dollars à 3 km de l'emplacement actuel, en finançant le projet par des dons privés, selon ABC News. Il n'était pas clair si des fonds publics seraient utilisés pour le projet.

La conception, proposée par un comité chargé de faire des recommandations, prévoit 39 salles de classe et 14 salles d'éducation spéciale, en plus d'autres salles dédiées à l'art, aux sciences et à la technologie, selon le rapport d'ABC News.

Le district scolaire n'a pas immédiatement répondu à une demande de détails supplémentaires.

Les membres du conseil ont également accepté d'installer un chef intérimaire du service de police du district scolaire. Josh Gutierrez remplacera Pete Arredondo sur recommandation du superintendant intérimaire du district, Gary Patterson, selon la chaîne de télévision KSAT-TV de San Antonio.

Josh Gutierrez était auparavant responsable de la sûreté et de la sécurité du district scolaire indépendant de La Vernia, à environ 110 miles à l'est d'Uvalde, selon la chaîne locale ABC. Dans le passé, il a travaillé avec Patterson dans un autre district scolaire du Texas.

Arredondo a été licencié en août après avoir assumé une grande partie de la responsabilité de la réponse tardive des forces de l'ordre à la fusillade. Les parents et les proches des enfants et du personnel ont exprimé leur profonde colère face à ce qu'ils considèrent comme l'inaction des forces de l'ordre après que le tireur soit entré dans l'école et ait commencé à tirer.

Pendant que le tireur se terrait avec ses victimes dans des salles de classe adjacentes, des dizaines d'agents de police censés être sous le commandement d'Arredondo ont attendu pendant une heure dans un couloir. Une équipe tactique dirigée par la U.S. Border Patrol a fini par entrer et a tué le suspect. Arredondo a déclaré qu'il ne se considérait pas comme le commandant de l'incident sur la scène.

Le directeur du département de la sécurité publique du Texas, Steven McCraw, a déclaré que l'intervention était "un échec cuisant", ajoutant que les agents présents sur les lieux n'avaient pas reçu une formation suffisante.

Le premier ordre du jour de Gutierrez est de restructurer la petite force de police du district, que le district a suspendue en octobre.

Par ailleurs, CNN et le Uvalde Leader-News ont tous deux rapporté que le lieutenant de la police de la ville d'Uvalde qui assurait l'intérim le jour de la fusillade, Mariano Pargas, 65 ans, a démissionné du service, avec effet immédiat, plutôt que de faire face à une procédure de licenciement.

Les deux médias ont attribué la démission au maire, Don McLaughlin. Ni le service de police ni le bureau du maire n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.