La ville de Perryton, dans le nord du Texas, a été frappée par une ou plusieurs tornades qui ont endommagé des maisons et un parc de maisons mobiles, ont rapporté les médias locaux jeudi, mais il n'y a pas eu de victimes confirmées.

La chaîne locale KVII-TV a indiqué qu'au moins 30 caravanes avaient été endommagées ou détruites à Perryton et que les pompiers étaient encore en train de secourir des victimes à 18 heures, heure locale. Selon cette chaîne, il est possible que la ville ait été frappée par trois tornades.

Une femme qui a répondu au téléphone au bureau du shérif du comté d'Ochiltree a déclaré qu'elle ne pouvait pas encore fournir de détails sur les blessés ou les morts.

"Jane et moi prions pour les habitants de Perryton ce soir. Je suis en contact avec le maire Symons et cette tragédie est suivie de près par moi-même et toute mon équipe", a déclaré sur Twitter le représentant américain Ronny Jackson, un républicain du Texas, en faisant référence au maire de Perryton, Kerry Symons.

Perryton, qui compte environ 8 000 habitants, se trouve à environ 110 miles au nord-est d'Amarillo, près de la frontière avec l'État de l'Oklahoma.