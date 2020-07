Une vision long-terme des affaires

En Europe, le vivier de ces entreprises familiales est vaste. Euronext compte plus de 240 entreprises familiales cotées à Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne pour une capitalisation totale de 1 200 Mrds€. L'opérateur de marché a d'ailleurs lancé en avril 2016 l'indice Family Business qui intégrait initialement 90 valeurs de toutes capitalisations. Euronext est allé plus loin en créant le programme Family Share, qui vise à accompagner les structures familiales dans leur stratégie de financement.

Définition de l'entreprise familiale

Définir ce type de structure n'est pas une mission facile. La part de subjectivité est élevée et nos systèmes juridiques ne font souvent pas la différence avec une entreprise non-familiale. Et l'intention de transmettre le capital à la génération suivante n'est pas toujours manifeste.

La Commission Européenne considère qu'une entreprise familiale est une société majoritairement contrôlée par une famille et qu'au moins "un représentant de la famille participe formellement à la gouvernance de l’entreprise. Les sociétés cotées en bourse entrent dans la définition de l’entreprise familiale si les personnes qui ont créé ou acquis l’entreprise ou leurs descendants détiennent 25% des droits de vote issus de leur capital".

Les Family Business, une thématique rentable pour l'investisseur ?

Dans une étude de 2018 menée sur plus de 1 000 valeurs du monde entier, le Crédit Suisse Research Institute conclut que les entreprises familiales obtiennent généralement de meilleurs résultats que les marchés boursiers dans leur ensemble.