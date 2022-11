Uneasy Chair

Alors que la désinflation s'installe et que la récession menace, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, pourrait devoir délivrer un autre message inconfortable de resserrement monétaire avant que la Fed ne s'installe pour sa dernière réunion de l'année.

Les marchés mondiaux seront sous le charme du discours de Powell à 13 h 30, heure de Washington (18 h 30 GMT), notamment parce qu'il s'agit de l'une des dernières pièces du puzzle avant la période d'interdiction que la Fed s'est imposée avant sa décision politique du 14 décembre.

Mais à moins qu'il n'aille à l'encontre du point de vue de ses collègues, M. Powell renforcera probablement les attentes du marché quant à une diminution de l'ampleur des hausses des taux d'intérêt, tout en indiquant un taux final de 5 % ou plus l'année prochaine et en repoussant les espoirs d'un assouplissement précoce à partir de là.

Alors que l'inflation semble avoir dépassé son pic, les marchés du travail restent très tendus et Powell s'exprime avant un autre rapport national crucial sur l'emploi vendredi. Toutefois, il aura un aperçu mercredi de l'enquête ADP sur les salaires du secteur privé de ce mois-ci, ainsi qu'une lecture des offres d'emploi étroitement surveillées.

Les attentes des marchés à terme concernant les taux maximums de la Fed en mai prochain sont repassées au-dessus de 5% avant le discours, avec environ 35 points de base de réductions de taux d'ici la fin de l'année. Les rendements du Trésor à dix ans sont restés stables à 3,70 % et les contrats à terme sur les actions de Wall Street sont restés pratiquement stables après avoir clôturé dans le rouge mardi pour la troisième journée consécutive.

Alors que le chef de la Fed de New York, John Williams, a indiqué cette semaine que les réductions de taux n'interviendraient pas avant 2024, les économistes de Bank of America ont estimé mardi qu'une récession frappant au milieu de 2023 pourrait forcer cette réduction peu après.

Beaucoup s'attendent à ce que M. Powell se concentre aujourd'hui sur l'horizon à plus long terme des taux d'intérêt, d'autant plus que le débat de longue haleine sur un éventuel relèvement de l'objectif d'inflation de 2 % a refait surface en arrière-plan cette semaine.

Les espoirs d'un pic de l'inflation mondiale ont été renforcés mercredi par des données montrant que la croissance des prix à la consommation dans la zone euro a reculé plus que prévu, passant de 10,6 % en octobre à 10 % ce mois-ci, ce qui a fait remonter les actions et obligations en euros ainsi que la devise.

Le dollar a reculé un peu, notamment par rapport au yuan chinois.

Les actions de Chine et de Hong Kong ont étendu leurs gains mercredi, les participants au marché ayant salué un assouplissement des mesures COVID-19 dans la ville de Guangzhou.

La

ville de Guangzhou a assoupli les règles de prévention de la COVID dans plusieurs districts - même si les protestations et les affrontements avec la police se sont intensifiés - compensant les résultats plus sombres de l'activité des usines et du secteur des services pour ce mois

L'

activité des usines chinoises s'est contractée à un rythme plus rapide ce mois-ci, lestée par les restrictions de la COVID et le ralentissement de la demande mondiale.

Les principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de mercredi :

* Données américaines ADP de novembre sur la masse salariale du secteur privé et données JOLTS d'octobre sur les offres d'emploi, révision du PIB du troisième trimestre, commerce international d'octobre, investissements dans le commerce de détail et les entreprises, ventes de logements en attente

* Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, s'exprime à Washington. Les gouverneurs de la Fed, Michelle Bowman et Lisa Cook, prennent tous deux la parole.

* La Réserve fédérale américaine publie le Livre Beige sur les conditions économiques

* Résultats des entreprises américaines : Salesforce, Synopsys, Hormel Foods

* Le président américain Joe Biden accueille le président français Emmanuel Macron pour une visite d'État aux

États-Unis

Graphic : Ce que Wall street pense des messages de la Fed

Graphique : Les analystes abaissent les prévisions du Brent et du WTI pour 2023

Graphic : L'activité des usines chinoises chute en novembre

Graphic : Baisse de l'inflation dans la zone euro