Unédic-La réforme générera 2,27 mds d'économies en 2019-2021

(Répétition titre)

* Un excédent du solde financier de 5,3 milliards d'euros en 2022

* Les premières mesures de la réforme en vigueur au 1er novembre

* Les syndicats vent debout contre la refonte des règles

PARIS, 24 septembre (Reuters) - La réforme controversée de l'assurance chômage qui limite l'entrée dans ce régime et diminue les droits de certains demandeurs d'emploi devrait avoir un impact positif estimé à 2,27 milliards d'euros sur les finances de l'Unédic entre 2019 et 2021.

Dans ses nouvelles prévisions financières, publiées mardi, l'Unédic anticipe ainsi un retour à l'équilibre de ses comptes au deuxième semestre de 2020, soit quelques mois plus tôt qu'en l'absence de réforme. L'organisme prévoit une amélioration importante de son solde financier au cours des deux années suivantes, toujours sous les effets conjugés de la réforme et de la conjoncture économique.

Le solde financier passerait ainsi de -1,8 milliard d'euros en 2019 à un quasi-équilibre en 2020 (-0,3 milliard d'euros) puis deviendrait excédentaire pour atteindre 3 milliards d'euros en 2021, puis 5,3 milliards en 2022.

Hors effet de la réforme, le solde financier aurait atteint +1,2 milliard d'euros en 2021 puis +3,2 milliards d'euros en 2022.

La dette qui devait atteindre son niveau maximum en 2020 à 37,6 milliards d'euros, soit l'équivalent de 11 mois de recettes, devrait par ailleurs être ramenée à 29,4 milliards en 2022.

Cette refonte des règles de l'assurance chômage, vivement décriée par les syndicats, affectera toutefois les demandeurs d'emploi, estime l'Unedic.

Près de la moitié d'entre eux verront l'ouverture de leurs droits retardée ou annulée. Ils bénéficieront de droits plus courts ou d'une indemnité plus faible mais versée sur un plus longue période.

La réforme prévoit notamment un durcissement des droits d'entrée dans le régime d'assurance chômage dès le 1er novembre et un changement de calcul de l'indemnité au 1er avril prochain. Ces deux mesures permettront à elles deux de générer des économies de 3,2 milliards d'euros entre 2019 et 2021.

A cela, s'ajoutent les mesures venant diminuer les allocations des cadres les mieux rémunérés, soit quelque 160 millions d'euros sur trois ans. Au total la réforme doit permettre de réduire les dépenses de 3,4 milliards d'euros.

"UNE TUERIE" SELON LA CFDT

L'intégration au régime des salariés démissionnaires et des indépendants, une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, devrait entraîner 900 millions d'euros de dépenses supplémentaires. A cela, s'ajoute l'augmentation de la contribution de l'Unédic à Pole emploi pour financer la formation des chômeurs, qui est estimée à 800 millions d'euros.

Les économies globales générées sur les années 2019-2021 s'élèvent ainsi à 2,2 milliards d'euros.

"Ça va être une tuerie", avait déclarée lundi le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, sur Public Sénat, reprenant les objections de l'ensemble des syndicats.

"Cette réforme (...) est faite dans une logique purement budgétaire", a-t-il ajouté. "Ce n'est pas le modèle de protection sociale ni le modèle de société que j'ai envie de prôner. Le gouvernement a fait ces décrets, il en portera une responsabilité".

Dès le 1er novembre, 9% des personnes qui auraient ouvert un droit avec les règles de 2017 ne pourront pas s'inscrire à l'assurance chômage, car ils n'auront pas atteint six mois d'affiliation (au lieu de quatre aujourd'hui). Douze pour cent ouvriront un droit mais plus tard (cinq mois plus tard en moyenne), et 11% ouvriront un droit à la même date mais plus court.

Au 1er avril, 37% des nouveaux entrants, soit 850.000 personnes, verront leurs allocations passer de 905 euros par mois à 708 euros en moyenne, selon les calculs de l'Unédic. Ces allocations seront, en revanche, versées sur 18 mois contre 12 aujourd'hui. (Caroline Pailliez, édité par Jean-Michel Belot)