UniCredit envisage de supprimer environ 10.000 emplois

Selon l'une de ces sources, la plus grande banque italienne par les actifs va annoncer au moins 9.000 suppressions de postes, quasi intégralement en Italie.

Les négociations avec les syndicats, qui devraient commencer après la présentation le 3 décembre du plan stratégique pour la période 2020-2023, pourraient toutefois limiter l'ampleur de ces départs.

UniCredit n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Bloomberg a le premier fait état de ce projet de suppressions de postes.

Dans le cadre du prochain plan stratégique, l'administrateur délégué Jean-Pierre Mustier, qui a passé la première partie de son mandat à délester la banque d'une partie de ses créances douteuses, à réduire les effectifs et à renforcer le bilan, a fait savoir en mai qu'il comptait accélérer la réduction des activités non stratégiques, limiter l'exposition d'UniCredit à la dette souveraine italienne et renforcer les fonds propres.

(Gianluca Semeraro; Catherine Mallebay-Vacqueur et Claude Chendjou pour le service français, édité par Bertrand Boucey)