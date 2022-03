UniCredit et BNP Paribas rassurent les investisseurs malgré leur forte exposition à la Russie.

Les banques, les assureurs et les gestionnaires d'actifs se sont empressés de prendre leurs distances par rapport à la Russie et d'évaluer leurs risques après que Moscou a été frappée de lourdes sanctions par l'Occident à la suite de l'invasion de son voisin qui a commencé le mois dernier.

UniCredit a déclaré tard mardi qu'un amortissement complet de ses activités russes coûterait environ 7,4 milliards d'euros (8,1 milliards de dollars), ce qui jette une ombre sur les plans de distribution de capital de la deuxième plus grande banque italienne.

Dans le même temps, BNP Paribas a déclaré que son exposition totale à la Russie et à l'Ukraine était d'environ 3 milliards d'euros (3,3 milliards de dollars), ce qui, selon elle, est relativement limité, et a maintenu ses objectifs financiers pour 2025 annoncés précédemment.

Les actions des principales sociétés financières européennes ont fortement chuté depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les investisseurs s'inquiétant des liens de certaines d'entre elles avec la Russie lourdement sanctionnée et se préparant à un éventuel ralentissement économique plus large.

UniCredit a déclaré qu'un scénario catastrophe réduirait de deux points de pourcentage son ratio de fonds propres, mais a néanmoins confirmé ses dividendes en espèces et ses projets de rachat d'actions, rassurant ainsi les investisseurs.

Les actions des deux banques ont bondi de plus de 9 % dans les premiers échanges, et l'indice STOXX des banques européennes a progressé de 5 % sur la journée, réalisant un rebond partiel après les récentes baisses.

L'indice bancaire européen avait auparavant chuté de plus d'un quart depuis l'invasion de la Russie le 24 février, contre une baisse de seulement 10 % pour l'indice STOXX de référence.

Parmi les banques européennes, l'autrichienne Raiffeisen Bank International et la française Société Générale sont les plus exposées à la Russie. Les actions de Raiffeisen ont bondi de 14 %, tandis que celles de SocGen ont progressé de 8 %.

Deux des plus grands assureurs mondiaux, Prudential et Legal & General, ont déclaré mercredi qu'ils étaient très peu exposés à la Russie et qu'ils n'avaient pas l'intention d'augmenter leurs positions, malgré les ventes massives qui ont attiré l'attention de certains acheteurs opportunistes.

(1 $ = 0,9123 euros)