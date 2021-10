Berne (awp/ats) - La fortune d'Unia a fait du bruit dans les médias ces dernières semaines. Par souci de transparence, le syndicat a publié vendredi ses comptes sur son site. Il disposait d'avoirs de 836 millions de francs suisses, notamment en actions et immeubles, l'an passé.

Appartements, locaux commerciaux ou encore hôtels: le plus grand représentant des travailleurs suisses détient une vaste collection de biens immobiliers. En 2020, la valeur totale du portefeuille s'élevait à près de 444 millions de francs suisses.

Parallèlement, Unia dispose de nombreux investissements financiers. Titres, participations, hypothèques et prêts consentis se montent à quelque 329 millions.

Sur les quatre années précédentes, ces montants ont peu évolué. Le portefeuille immobilier a affiché un plus bas de 386 millions en 2017, alors que celui des actions a pu descendre jusqu'à 295 millions en 2018. Les meilleures performances ont elles été atteintes en 2020 pour les deux catégories.

Chiffres souvent rouges

Malgré cette fortune, le syndicat a affiché des chiffres rouges, parfois jusqu'à un déficit de deux millions, jusqu'en 2019. L'année passée, il affichait un excédent de 67'000 francs suisses.

Un résultat positif principalement attribué à des charges syndicales nettement plus faibles que prévu. Diverses manifestations centrales et régionales ont dû être annulées ou se tenir par voie numérique en raison de la pandémie de coronavirus, explique le syndicat dans son rapport annuel. Sans cela, le déficit aurait été conséquent, à cause de la forte baisse du nombre de membres.

Ces chiffres doivent être pris avec précaution. Les comptes consolidés ont eux été généralement et largement dans le vert, à l'exception de 2018. Ils ont affiché un excédent variant de deux à 28 millions. En 2020, l'excédent s'est élevé à 20 millions.

Les comptes consolidés englobent ceux du syndicat et de la fondation, de même que les participations aux hôtels et à plusieurs sociétés de gérance immobilière, dont Unia est actionnaire unique ou majoritaire. Il s'agit notamment de l'Hotel Bern, le Freienhof Thun ou encore Zivag.

Unia est le plus grand syndicat suisse. Il compte quelque 180'000 membres affiliés et 6000 militants actifs. L'organisation gère également la plus grande caisse de chômage de Suisse.

