Unibail Rodamco Westfield : Quand l'expérience s'en mêle

Depuis le 15 octobre et jusqu'à la fin de cette année, le Carrousel du Louvre accueille Pyramid., le premier concept store entièrement dédié aux marques digitales françaises. En plein cœur du centre, sur la place de la pyramide inversée, ce nouvel espace exclusif crée en collaboration avec Label Experience et Digital Native Group s'étend sur une surface de 170m2 et propose aux visiteurs un condensé de jeunes marques qui incarnent les tendances de demain: Babines, Big Moustache, Bonne Gueule, Cabaïa, D'Estrëe, Emoi Emoi, Ho Karan, Izipizi, Joone, Kipli, La Belle Mèche, Le Chocolat des Français, Le Slip Français, Monsieur Marguerite, Naïa, Oolution, Papier Tigre, Pet So Chic, The French Vikings, and Waekura. Une première expérience physique pour la plupart de ces enseignes nées en ligne !

Lors de l'inauguration du concept store éphémère, Anne-Sophie Sancerre, Directrice général centres commerciaux France, a mis en avant notre volonté de créer des espaces de découverte inspirants et d'imaginer des expériences inédites pour nos visiteurs. Pyramid. est une nouvelle illustration de notre engagement auprès des start-ups et des marques les plus innovantes du secteur, qui nous permet de différencier notre offre grâce à des concepts aussi tendances qu'inédits en centre de shopping.

Alors que le digital et le physique s'entremêlent et s'inspirent l'un de l'autre chaque jour davantage, nous avons pour ambition d'être le premier point de contact pour les marques nées en ligne qui souhaitent se rapprocher de leurs clients grâces à des expériences exclusives en boutique. Nous offrons à de jeunes marques prometteuses l'opportunité de se développer aux Etats-Unis et en Europe grâce à des espaces modulables et des expériences retail dynamiques qui stimulent leur activité à la fois en ligne et hors ligne.

À Westfield London, nous nous sommes associés aux experts de l'intelligence artificielle NextAtlas pour créer le « Trending Store », une boutique connectée qui utilise l'intelligence artificielle pour proposer les derniers produits à la mode, choisis en fonction de ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux en temps réel. Véritable magasin du futur, ce concept exclusif associe de manière inédite les données du commerce en ligne et le meilleur des tendances web aux interactions humaines du shopping traditionnel.

En Allemagne, la griffe de mode BALR. a ouvert une boutique inédite à Centro (Oberhausen) cet automne. Fort d'une communauté Instagram de plus de 1,2 million de followers, ce concept lifestyle innovant s'inspire des icônes du monde sportif pour créer des looks accessibles au plus grand nombre.

En République Tchèque, Westfield Chodov accueille le tout premier point de vente physique de l'enseigne Waterdrop® Microdrink. Ce concept autrichien développe des produits et des expériences haut de gamme autour d'un élément essentiel : l'eau. Economiques et durables, les innovations de Waterdrop - première micro-boisson au monde - favorisent le bien-être des consommateurs en leur offrant de boire une meilleure eau, d'une meilleur manière.

Aux Etats-Unis, un temple dédié aux marques digitales ouvrira ses portes à Westfield Valley Fair en 2020. Rassemblant les enseignes les plus innovantes du secteur, à commencer par Ghost Democracy et Lett - deux marques incubées par Verishop, cet espace de découverte s'adressera aux aficionados de la tech, offrant aux marques l'opportunité de nouer une relation inédite avec des consommateurs toujours plus connectés et exigeants.

en 2020. Rassemblant les enseignes les plus innovantes du secteur, à commencer par Ghost Democracy et Lett - deux marques incubées par Verishop, cet espace de découverte s'adressera aux aficionados de la tech, offrant aux marques l'opportunité de nouer une relation inédite avec des consommateurs toujours plus connectés et exigeants.