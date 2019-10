Unibail Rodamco Westfield : Une nouvelle dimension pour le CNIT

La Défense continue sa métamorphose de quartier d'affaires en lieu de vie et d'échanges. Entre retail, bureaux et loisirs, le premier quartier d'affaires européen s'affirme aujourd'hui comme un quartier à usages mixtes, avec de nombreux espaces verts, des liaisons urbaines repensées et une programmation culturelle riche et variée. Unibail-Rodamco-Westfield accompagne et participe à la transformation de La Défense à travers d'ambitieux projets de développement ( Trinity Tower Sisters Towers ) et le renouvellement constant de notre offre à Westfield Les 4 Temps et au CNIT (Centre des Nouvelles Industries et Technologies) - premier pôle de commerces d'Europe continentale.

Grâce à une offre shopping et restauration complémentaire qui répond aux besoins variés d'une clientèle multiple, Westfield Les 4 Temps et le CNIT forment une destination loisirs incontournable au cœur de La Défense (56,8 millions de visites en 2018). Porte d'entrée de l'un des plus grands hubs de transports de France, le CNIT accueille chaque année des millions de visiteurs, au sein d'un écrin architectural exceptionnel. Rassemblant en un même lieu boutiques, restaurants, services, bureaux, et espaces d'évènements et de loisirs, le centre offre une multiplicité d'usages qui répond aux nouvelles attentes des consommateurs.

Fort de son expertise et de son savoir-faire unique en matière de travel retail, Unibail-Rodamco-Westfield écrit aujourd'hui une nouvelle page de l'histoire du CNIT, avec l'ouverture en 2022 d'un espace shopping directement connecté à la nouvelle gare du RER E et au pôle multimodal de Cœur Transport. Fluidité, ouverture et accessibilité sont les maîtres mots de ce nouvel espace résolument contemporain destiné aux voyageurs et à tous les publics de la Défense. Achats du quotidien ou shopping plaisir, le niveau -2 du CNIT a été pensé pour répondre à tous les usages de ses visiteurs urbains, grâce à 45 nouvelles boutiques, une offre de restauration variée et une programmation événementielle originale. L'espace de congrès & expositions du CNIT, géré par Viparis, fait également peau neuve avec deux amphithéâtres et deux halls de réception destinés à accueillir plus de 60 évènements chaque année.

Le renouveau du CNIT s'inscrit dans la vision stratégique d'Unibail-Rodamco-Westfield, qui imagine les destinations urbaines de demain pour réinventer le vivre-ensemble.

En savoir plus.