Unibail Rodamco Westfield : est Top Employer 2020 en Allemagne

Unibail-Rodamco-Westfield a de nouveau été reconnu par le Top Employers Institute comme Top Employer en Allemagne pour l'excellence de ses conditions de travail.

Le Top Employers Institute est l'organisme de certification international qui reconnaît l'excellence des pratiques RH. Ce label reconnait les Top Employers à travers le monde et a certifié plus de 1 600 entreprises dans 119 pays.

L'étude indépendante détaillée révèle qu'Unibail-Rodamco-Westfield en Allemagne offre des conditions exceptionnelles à ses salariés, cultive et développe les talents à tous les niveaux de l'organisation et s'avère être un leader en matière de ressources humaines, s'efforçant d'optimiser sans cesse ses pratiques.

Pour la deuxième année consécutive, nos équipes en Allemagne ont obtenu d'excellents résultats en matière de Stratégie de Talent et de Management de la Performance. Le label reconnait également nos efforts ambitieux en termes d'Acquisition de Talent et de Management de Carrière. L'étude met plus particulièrement en lumière deux initiatives clés du Groupe : URW Academy, notre académie de formation interne qui soutient le développement professionnel ainsi que le développement du leadership de nos équipes, et l'International Graduate Program, qui permet au nouveaux diplômés de développer des compétences business clés et une expertise transversale.

« Notre réussite repose sur l'engagement, la passion et le talent de nos employés. Le renouvellement du label Top Employer est une précieuse reconnaissance de nos efforts et une formidable motivation pour continuer à être un employeur de choix à travers nos régions pour les années à venir. »

Bruno Bittis, Directeur des Ressources Humaines chez Unibail-Rodamco-Westfield en Allemagne

Une stratégie de gestion des talents réussie est un facteur clé de notre performance à long-terme. Nous recrutons les professionnels les plus talentueux issus de disciplines et d'horizons divers, qui font preuve de détermination et de créativité. Nous confions à nos collaborateurs un haut niveau de responsabilité très tôt dans leur carrière et leur donnons les moyens d'atteindre leurs objectifs. Nous favorisons un environnement de travail international, facteur de performance et de développement professionnel. Nos pratiques RH sont régulièrement évaluées par des organismes indépendants qui ont, depuis plusieurs années déjà, classé Unibail-Rodamco-Westfield parmi les meilleurs employeurs dans nos régions.

