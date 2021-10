Unicaja va supprimer 15 % de ses effectifs et plus d'un quart de ses succursales, selon le syndicat.

Le syndicat espagnol Comisiones Obreras a déclaré mardi qu'Unicaja cherche à supprimer plus de 1 500 emplois, soit environ 15 % de ses effectifs, et à fermer plus d'un quart de ses succursales dans le cadre d'un plan de réduction des coûts faisant suite à l'acquisition de son rival Liberbank.

Unicaja, qui a conclu l'opération de 763 millions d'euros (885,69 millions de dollars) avec Liberbank à la fin du mois de juillet pour créer le cinquième plus grand créancier d'Espagne en termes d'actifs, a refusé de commenter.

Union CCOO a déclaré dans un communiqué que le créancier avait présenté un plan comprenant 1 513 suppressions de postes, confirmant ainsi un rapport antérieur de Reuters. Le créancier prévoit également de réduire le nombre d'agences de 395, a précisé CCOO.

CCOO, qui est le principal syndicat du secteur financier, a qualifié ces plans d'"inadmissibles".

Le créancier Unicaja combiné compte 9 700 employés en Espagne et environ 1 400 succursales.

Sous la pression des faibles taux d'intérêt et des retombées de la pandémie, les banques européennes prennent différentes mesures pour réduire leurs coûts, notamment en procédant à des fusions.

Les réductions d'effectifs chez Unicaja font suite à des mesures similaires prises par d'autres banques espagnoles telles que Caixabank, BBVA et Sabadell.

Les banques espagnoles ont récemment présenté des plans visant à supprimer plus de 15 000 emplois afin de s'adapter au passage à la banque en ligne.

En fonction des résultats des négociations précédentes, le nombre réel de suppressions d'emplois pourrait finalement être inférieur.

Un accord potentiel avec le syndicat est un aspect clé de l'accord avec Liberbank, qui est soutenu par des économies de coûts annuelles de 192 millions d'euros (225 millions de dollars) d'ici 2023.

Environ 40 millions d'euros de ces synergies de coûts proviendraient d'un plan annoncé précédemment par Liberbank pour réduire le nombre d'emplois de 730, et 30 millions d'euros d'un plan autonome d'Unicaja pour supprimer 437 employés.

La semaine dernière, le directeur général d'Unicaja, Manuel Menendez, a déclaré qu'il existait un potentiel de synergies supplémentaires provenant des revenus.

(1 $ = 0,8534 euros)