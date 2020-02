Unicrédit : salué pour ses résultats annuels

06/02/2020 | 10:27

Unicrédit grimpe de 5,5% à Milan, suite à la publication d'une perte nette de 835 millions d'euros au titre de 2019, à comparer à une perte de 1,1 milliard attendue selon Aurel BGC, et d'un bénéfice net ajusté en croissance de 68,5% à 1,42 milliard d'euros.



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, l'établissement financier a engrangé un bénéfice net ajusté en progression de 55,5% à 4,7 milliards d'euros, pour des revenus de 18,8 milliards, supérieurs à son objectif de 18,7 milliards.



'Unicredit va clairement mieux après le remède de cheval appliqué', estime Aurel BGC, soulignant que la banque italienne 'prévoit de récompenser ses actionnaires avec une forte hausse des dividendes et des rachats d'actions'.



