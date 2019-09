Unige: les mutations génétiques cancéreuses mieux comprises

Genève (awp/ats) - Des chercheurs genevois ont mis au jour un mécanisme de mutation essentiel au développement du cancer qui se produit durant la réplication des chromosomes. Ces travaux pourraient permettre à terme de mieux diagnostiquer, voire mieux soigner le cancer.

Quand une cellule se divise pour donner naissance à deux cellules-filles, elle doit répliquer son ADN selon un scénario très précis, a indiqué mercredi l'Université de Genève (Unige) dans un communiqué.

En présence d'éléments perturbateurs, les cellules cancéreuses sont incapables de réaliser cette opération de manière optimale et la réplication se déroule alors plus lentement et de manière moins efficace. Ce phénomène porte le nom de stress de réplication.

Si on le savait lié à l'augmentation des mutations génétiques, un autre phénomène typique des cellules cancéreuses, le mécanisme à l'oeuvre demeurait inconnu jusqu'ici.

Bipolarisation indispensable

Durant un cycle de vie normal, la cellule grandit et lorsqu'elle dispose de tous les "blocs de construction" nécessaires pour la réplication de l'ADN, elle réplique les chromosomes contenant l'information génétique.

Une fois que la réplication de l'ADN est terminée, la cellule entre en mitose, terme qui désigne les étapes gouvernant la division cellulaire. Se crée alors un fuseau mitotique, au sein duquel les deux brins d'ADN répliqués sont séparés pour que les deux cellules-filles héritent d'un nombre identique de chromosomes.

"Pour permettre la répartition correcte des chromosomes, le fuseau mitotique dispose de deux pôles", indique Patrick Meraldi, coordinateur du centre de recherche translationnelle en onco-hématologie de l'Unige, cité dans le communiqué. Cette bipolarisation est indispensable pour la stabilité génomique des deux cellules-filles.

La plupart du temps, le stress de réplication est dû à certaines molécules qui, produites en excès, deviennent néfastes. Par exemple, la protéine cycline E, impliquée dans la régulation de l'ADN, favorise l'apparition de cancers lorsqu'elle est surexprimée. Sous son influence, les cellules cancéreuses ont tendance à se répliquer trop tôt. Elles ne disposent alors pas de tous les composants nécessaires à la synthèse de l'ADN et c'est là que les erreurs apparaissent.

Créer un stress de réplication

Afin de décrypter ce phénomène, les chercheurs ont induit artificiellement un stress de réplication dans des cellules humaines saines avec un produit qui ralentit la réplication de l'ADN, et donc empêche le processus de se dérouler normalement.

"Nous avons observé que ce stress entraîne une malformation du fuseau mitotique qui, au lieu d'avoir deux pôles, en a trois ou quatre", explique Therese Wilhelm, chercheuse dans l'équipe du professeur Meraldi et co-première auteure de ces travaux publiés dans la revue Nature Communications.

"La cellule est en général capable de supprimer ces pôles surnuméraires, mais pas assez rapidement pour éviter des connexions erronées entre les chromosomes et le fuseau mitotique", ajoute la spécialiste.

Au final, ces connexions erronées favorisent une mauvaise distribution des chromosomes, induisant la perte ou le gain d'un ou plusieurs chromosomes. Cette instabilité génétique permet ainsi l'évolution anarchique des cellules cancéreuses.

Médicament efficace

Les scientifiques ont ensuite réussi à corriger les effets du stress de réplication dans des cellules malades en leur apportant les composants absents dont elles avaient besoin pour la réplication. "Cela montre que ce phénomène, présent dans l'ensemble des cellules cancéreuses et même précancéreuses, est contrôlable", note Anna-Maria Olziersky, co-première auteure.

Grâce à une série d'expériences ciblant ce mécanisme, les chercheurs ont démontré la plus grande sensibilité des cellules au fuseau mitotique anormal au paclitaxel, un médicament chimiothérapeutique agissant sur le fuseau mitotique et utilisé pour le traitement du cancer du sein. En principe, il est donc possible de cibler spécifiquement ces cellules sans affecter les cellules saines, selon les auteurs.

"L'idée n'est pas de corriger l'erreur, mais au contraire de bloquer la cellule à ce stade pour l'empêcher de supprimer les pôles supplémentaires, ce qui entraîne automatiquement sa mort rapide, sans causer de dommage pour les cellules voisine encore saines", conclut Patrick Meraldi.

ats/al