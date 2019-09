Unigestion affiche son optimisme

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les marchés ont récemment montré des signes de mécontentement face aux tensions de la guerre commerciale, les hauts et les bas de négociations peu transparentes entre États-Unis et Chine pèsent sur le sentiment de marché, rappelle Unigestion. La récente dévaluation du Renminbi, bien que de faible ampleur, montre que la Chine est loin d'être KO, même si nous ne pouvons exclure des tweets ravageurs du président américain, précise la société de gestion. En attendant poursuit-elle, les chiffres macroéconomiques ne sont pas si mauvais sans être bons et elle voit des poches de risques accrus.Enfin, l'inflation reste absente, un casse-tête qui préoccupe nos banquiers centraux, note Unigestion. Ces trois obstacles l'amènent à nous demander : qu'est-ce qui pourrait faire monter les marchés à travers des trois dimensions clés des marchés (macro / sentiment / valorisation) ?Il voit trois raisons potentielles pour la reprise des marchés à venir, laissant place à la hausse après la révolte : l'offre abondante de crédit pourrait finir par se transformer en demande; la guerre commerciale pourrait se stabiliser et enfin, la politique monétaire devrait rester favorable.