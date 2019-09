Unigestion développe ses activités en Europe du Nord en ouvrant un bureau à Copenhague

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Unigestion a annoncé l’ouverture d’un bureau à Copenhague afin de proposer aux investisseurs d’Europe du Nord un meilleur accompagnement dans la distribution des produits et solutions d’investissements. Alors que le spécialiste indépendant de la gestion d’actifs basée à Genève s’engage dans une nouvelle phase de croissance, l’ouverture d’un bureau lui offre l’opportunité de conquérir un nouveau marché avec une équipe de distribution dédiée.Ce bureau permettra à Unigestion d'accroître son réseau d'investisseurs dans la région et de travailler plus étroitement avec eux en leur proposants des stratégies d'investissement uniques, y compris des solutions ESG sur-mesure.L'ambition du bureau de Copenhague est d'étoffer ses liens avec les investisseurs institutionnels et les intermédiaires au Danemark, en Norvège, en Suède, en Finlande, en Islande et aux Pays-Bas.A cette occasion Per Law?tz Hansen est nommé directeur du nouveau bureau de Copenhague. Il a rejoint l'équipe de développement commercial d'Unigestion en tant que responsable des pays nordiques en décembre 2018. Per Law?tz Hansen a occupé divers postes au sein du groupe Nordéa pendant plus de 20 ans.