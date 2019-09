Unigestion : le marché attend que les banques centrales fassent "plus ou moins la même chose"

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jusqu'à présent, 2019 a été une très bonne année pour à peu près toutes les classes d'actifs, observe Unigestion dans sa dernière revue de marché. Au cours des 100 dernières années, ce n'est qu'une fois en 1986 que les actions (+ 18%), les obligations à long terme (+ 25%) et l'or (+ 22%) ont toutes les trois progressé de 15% ou plus la même année. À la fin de 1985 et au début de 1986, l'économie des États-Unis est passée d'une reprise rapide après la récession du début des années 80 à une expansion plus lente, rappelle le gérant suisse.Les mesures de politique monétaire accommodantes prises par la Réserve fédérale en 1986 (elle a ramené le taux cible de 8% à 5,875%) ont été influencées par des signes de faible croissance économique et d'inflation modérée.Malgré de nombreuses différences macroéconomiques entre les années 80 et aujourd'hui, les prévisionnistes d'Unigestion font état d'un environnement économique similaire dans lequel la croissance mondiale continue de ralentir et où l'inflation surprend à la baisse, permettant aux banques centrales de rester accommodante.Les dix dernières années de mesures de relance monétaire ont créé un " rallye généralisé " fortement corrélé. C'est dans cet esprit que les investisseurs tentent de devancer les banques centrales, dont on attend qu'elles fassent "plus ou moins la même chose", conclut Unigestion.