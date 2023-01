Unilabs: changements au sein du comité de direction

Genève (awp) - L'opérateur de centres de prélèvements et de laboratoires d'analyses Unilabs a annoncé lundi de multiples changements au sein de son comité de direction.

Christian Rebhan devient directeur des Unités d'affaires scientifiques et médecin en chef. Il dirigera les opérations pharmaceutiques et génétiques, tout en continuant à piloter la clinique de télémédecine TMC et la communauté médicale appartenant à Unilabs, détaille un communiqué de l'entreprise genevoise.

Olivier Carnet rejoint quant à lui Unilabs en tant que chef des opérations. Il sera en charge du développement de la numérisation et de l'industrialisation des opérations du groupe. Les deux membres de la direction rendront compte à Michiel Boehmer, directeur général d'Unilabs, précise-t-on.

Le groupe, qui revendique un chiffre d'affaires annuel de 2 milliards de francs suisses, a également annoncé des changements à la direction financière et juridique.

Victoria Bell quittera son poste de directrice financière fin janvier pour se consacrer à d'autres projets. Xavier Aghassian, également en charge des finances au sein du groupe, assurera l'intérim pour ensuite laisser place à Michelle Vesselholt qui entrera en fonction le 1er mars.

Robert Abott, conseiller général et responsable de la conformité d'Unilabs, devient membre de l'équipe de direction exécutive. L'avocat de carrière rapportera directement à M. Boehmer.

