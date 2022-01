Unilever convoite les activités de GSK dans le domaine des soins de santé grand public

Unilever a indiqué lundi qu'il poursuivrait l'acquisition de l'activité de soins de santé grand public de GlaxoSmithKline, la qualifiant d'"adéquation stratégique forte" après que son offre de 50 milliards de livres (68,4 milliards de dollars) ait été rejetée.

GSK a confirmé samedi qu'il avait rejeté trois offres du fabricant de savon Dove, ajoutant qu'il avait l'intention de s'en tenir à son propre plan de scission de l'activité en tant que société distincte à la Bourse de Londres cette année.

Voici les détails de l'activité de GSK.

MARQUES :

La division des soins de santé grand public de GSK, dans laquelle la société pharmaceutique américaine Pfizer détient une participation de 32 %, comprend des marques telles que le dentifrice Sensodyne et parodontax, les traitements antidouleur Advil, Voltaren et Panadol, le spray nasal Otrivin, le médicament contre le rhume et la grippe Theraflu et les vitamines Centrum.

GSK et Pfizer ont regroupé leurs activités de santé grand public dans le cadre d'un accord conclu en 2019.

L'année précédente, GSK avait conclu un accord de 13 milliards de dollars pour prendre le contrôle total de son entreprise de santé grand public avec le groupe pharmaceutique suisse Novartis.

Unilever, qui souhaite développer ses activités dans le domaine de la santé, de la beauté et de l'hygiène, possède des marques telles que le savon Lifebuoy, le shampoing Sunsilk et les vitamines SmartyPants.

MARCHÉS PRINCIPAUX :

GSK se décrit sur le site https://www.gsk.com/en-gb/investors/a-new-consumer-healthcare-company comme l'un des leaders mondiaux de la santé en vente libre (OTC), avec des positions de numéro un sur des marchés comme les États-Unis, l'Inde et l'Allemagne.

GSK met également en avant de fortes perspectives de croissance dans le secteur des soins de santé grand public, qui pèse 150 milliards de livres, compte tenu de l'importance accrue accordée à la santé et au bien-être et de la demande importante émanant d'une population vieillissante et de la classe moyenne émergente.

Ses rivaux sont Johnson & Johnson, Bayer et Sanofi.

CHIFFRE D'AFFAIRES :

L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 10 milliards de livres (13,7 milliards de dollars) en 2020.

GSK, dont les deux autres principales divisions sont les produits pharmaceutiques et les vaccins, a réalisé un chiffre d'affaires de 34 milliards de livres cette année-là.

GSK se dit confiant dans la capacité de l'activité de santé grand public à générer une croissance organique annuelle des ventes de 4 à 6 % à moyen terme.

GESTION :

Dave Lewis, ancien directeur général du groupe britannique de supermarchés Tesco, a été nommé à la présidence de l'entreprise GSK lorsqu'elle sera scindée. Il a travaillé chez Unilever de 1987 à 2014, où il a occupé plusieurs postes de direction.

Brian McNamara en sera le directeur général, un poste qu'il occupe depuis 2016 au sein de l'entreprise faisant partie de GSK.

La société scindée prévoit de construire un nouveau siège social à Weybridge, dans le sud de l'Angleterre.

(1 $ = 0,7314 livre)