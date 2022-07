Union Bancaire Privée a soigné revenus et rentabilité au 1er semestre

Zurich (awp) - Union Bancaire Privée (UBP) a dégagé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice net de 112,6 millions de francs suisses, en hausse de 12,4% sur un an. La rentabilité nette a ainsi progressé plus rapidement que les recettes, étoffées de 10,5% à 620,9 millions.

L'accélération des recettes a été alimentée par la montée des taux d'intérêt et les transferts d'activités en provenance de Millenium Banque Privée fin 2021 et Danske Bank International début 2022.

Les charges d'exploitation se sont alourdies de 10,5% à 411,7 millions, en lien également avec les acquisitions.

Le ratio de fonds propres durs (Tier 1) s'établissait fin juin à 23,2%.

Les avoirs sous gestion de l'établissement genevois se sont par contre érodés de plus de douze milliards ou 7,6%, à 148,2 milliards, indique le compte-rendu à mi-parcours diffusé lundi. La contraction est attribuée à la sévère correction des marchés financiers sur la période. Cet effet a toutefois été atténué par un apport net d'actifs de 3,4 milliards, provenant notamment de la reprise de Danske Bank International.

