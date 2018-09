Union-Kurz déplore les tensions, appelle à l'unité

PARIS, 17 septembre (Reuters) - Le chancelier autrichien Sebastian Kurz, dont le pays assure actuellement la présidence tournante de l'Union européenne, a déploré lundi les tensions grandissantes entre Etats membres à l'approche des élections européennes de mai et a appelé à l'unité à trois jours du sommet informel de Salzbourg.

"Le principal objectif de notre présidence est sans doute d'apporter notre soutien à tous ceux qui veulent jeter des ponts au sein de l'Union européenne puisque, en ce moment, il y a trop de tensions dans l'Union européenne entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud", a-t-il dit à la presse à l'Elysée avant un entretien avec son homologue français Emmanuel Macron.

"Je pense que nous pouvons tous convenir du fait que l'Union européenne ne peut réussir que si nous travaillons ensemble et si nous agissons de manière unie", a-t-il ajouté, à trois jours d'un sommet européen informel à Salzbourg consacré aux questions migratoire et de sécurité, ainsi qu'au Brexit.

La tension s'est avivée ces dernières semaines entre les partisans d'une ligne dure en matière de migration, défendue notamment par certains responsables italiens et hongrois, et ceux d'une ligne "progressiste", revendiquée entre autres par le président français.

Le ministre italien de l'Intérieur et chef de file de la Ligue du Nord (extrême droite) Matteo Salvini et le chef du gouvernement nationaliste hongrois Viktor Orban s'en sont notamment pris fin août à Emmanuel Macron, dont ils ont fait leur principale cible.

Le chef de l'Etat français, qui a accepté d'endosser le costume "de principal opposant" aux nationalistes, n'a pour sa part pas mâché ses mots ces dernières semaines contre les "démagogues nationalistes" maniant le "mensonge d'Etat" et a appelé à la défense des "principes" historiques de l'Union européenne. (Marine Pennetier et Jean-Baptiste Vey, édité par Yves Clarisse)