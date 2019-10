Union-Le Premier ministre de Macédoine du Nord appelle à des élections anticipées

SKOPJE, 19 octobre (Reuters) - Le Premier ministre de Macédoine du Nord Zoran Zaev a appelé samedi à des élections législatives anticipées après l'incapacité de l'Union européenne à se mettre d'accord sur une date d'ouverture des négociations d'adhésion au bloc pour ce pays des Balkans.

"Je suis déçu et furieux et je sais que notre peuple ressent la même chose", a déclaré le chef du gouvernement lors d'une conférence de presse, évoquant une "erreur historique" de la part de l'Union européenne.

"Il n'y a pas de temps à perdre et voici ma proposition : l'organisation rapide d'élections législatives. Nous avons besoin de votre (opinion)", a-t-il ajouté.

Réunis jeudi et vendredi à Bruxelles, les dirigeants des pays de l'Union européenne ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur la question de l'élargissement du bloc à la Macédoine du Nord et à l'Albanie, candidates respectivement depuis 2005 et 2014 .

Contrairement à l'immense majorité des pays du bloc, une poignée d'Etats membres - la France, les Pays-Bas et le Danemark - estiment que ni l'UE ni les pays candidats ne sont prêts à cet élargissement - le premier depuis l'intégration de la Croatie en 2013.

Cette position a été regrettée par le président du Conseil européen, Donald Tusk, qui a invité vendredi l'Albanie et la Macédoine du Nord à "ne pas renoncer", assurant qu'elles n'étaient en rien responsables de cette situation. (Kole Cacule, Marine Pennetier pour le service français)