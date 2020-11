Union Patronale Suisse : Davantage de professions soumises à l'obligation d'annonce pour 2021

En raison de la pandémie de coronavirus, le chômage a progressé, aussi la liste des professions en question a été étendue. Les branches les plus touchées sont les services aux personnes, tels les hôtels et restaurants, le commerce de détail ou encore l'industrie de transformation.

Toutes les professions qui étaient soumises à l'obligation d'annonce pour 2020 continueront de l'être en 2021. En outre, selon le Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), la liste a été étendue pour l'année à venir par rapport à 2020: les professions dont le taux de chômage est de cinq pour cent ou plus sont soumises à déclaration. En raison de la pandémie de coronavirus qui pèse sur l'économie suisse depuis mars, le chômage a progressé de manière significative et avec lui les genres de professions où ce seuil a été atteint ou dépassé.

La crise du Covid-19 aura eu le plus grand impact sur les services à la personne tels que les hôtels et restaurants, le commerce de détail, les arts et spectacles, le monde des voyages et l'industrie de transformation. Nombre de nouvelles professions soumises à déclaration se trouvent dans ces secteurs, comme les cuisiniers, les agents de sécurité, les spécialistes de la soudure, les horlogers ou encore les directeurs de ventes et de marketing. La liste mise à jour entrera en vigueur le 1er janvier 2021.