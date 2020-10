Union Patronale Suisse : Durcissement nécessaire des mesures pour éviter un nouveau confinement

Le durcissement des règles annoncé par le Conseil fédéral pour contenir la pandémie de coronavirus est douloureux pour l'économie. Il est toutefois inévitable si l'on veut maîtriser la crise sanitaire. Parallèlement, une aide d'urgence efficace et rapide revêt une importance cruciale en faveur des secteurs économiques poussés au bord du gouffre par ces mesures. Notre faîtière réclame en outre l'introduction accélérée de tests rapides.

Face à la vague des nouvelles contaminations, le Conseil fédéral a renforcé les mesures de lutte pour endiguer l'épidémie. L'économie en est affectée de plusieurs façons. Le Gouvernement a notamment décidé de rendre les masques obligatoires dans les locaux professionnels si les distances entre les postes de travail ne peuvent être maintenues. Les discothèques et les boîtes de nuit sont totalement fermées. Les manifestations privées et publiques sont soumises à des prescriptions plus strictes.

Ce nouveau tour de vis impose des contraintes supplémentaires à une économie qui subit déjà une crise profonde. L'Union patronale suisse (UPS) continue néanmoins de soutenir les décisions du Conseil fédéral, car elles sont de nature à contenir la pandémie sans paralyser la vie économique et sociale. Un nouveau confinement, en revanche, frapperait durement l'économie et causerait de grandes souffrances sociales.

Face à la crise économique immense, des entreprises en soi saines mais aujourd'hui proches de l'effondrement suite aux dernières décisions prises ont besoin d'une aide d'urgence efficace. Les employeurs en appellent donc à la Confédération et aux cantons pour qu'ils utilisent au plus vite l'instrument réservé aux cas de rigueur dans la loi Covid-19 en faveur des branches particulièrement affectées. De cette manière, des entreprises tombées dans de graves difficultés sans faute de leur part pourront être sauvées et les structures nécessaires au fonctionnement de secteurs seront maintenues.

L'UPS estime aussi que la stratégie des tests rapides devrait être accélérée. Le recours fréquent aux tests rapides permettrait non seulement de réduire l'insécurité sur les lieux de travail, mais pourrait aussi raccourcir la période de quarantaine, encore fixée à dix jours.

Grâce aux plans de protection qui ont fait leurs preuves, les entreprises sont aujourd'hui bien mieux préparées à affronter la pandémie qu'elles ne l'étaient au printemps. Face à la vague de contamination actuelle, il est plus important que jamais, néanmoins, que tous les employeurs sans exception respectent les mesures de protection à l'égard de leurs employés et que ceux-ci observent également les recommandations de l'OFSP en dehors de leur lieu de travail.