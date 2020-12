Union Patronale Suisse : Les changements dans les assurances sociales en 2021

En 2021 également, divers seuils et cotisations d'assurances sociales seront adaptés à l'évolution des prix et des salaires. Dans la crise actuelle, les employeurs ont un peu de peine à comprendre tous les ajustements annoncés, de même qu'ils s'étonnent du maintien du taux d'intérêt minimal LPP par le Conseil fédéral. Enfin de nouvelles prestations d'assurances sociales prendront également effet au cours de l'année à venir.

Les rentes de l'AVS/AI seront adaptées à l'évolution des prix et des salaires dès le 1er janvier. En règle générale, le Conseil fédéral réexamine tous les deux ans la nécessité d'une adaptation. Il s'appuie pour cela sur la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI, qui se fonde sur la moyenne arithmétique de l'indice des prix et des salaires (indice mixte). Cette année, la détermination de l'indice a débouché sur un résultat extrêmement serré et se basait sur des hypothèses datant d'avant la crise du coronavirus. La hausse a donc été rejetée par les employeurs au sein de la Commission, ne serait-ce qu'en raison du déséquilibre financier actuel des assurances sociales. Néanmoins, les rentes minimales et maximales de l'AVS/AI augmenteront respectivement de 10 et 20 francs à resp. 1195 et 2390 francs par mois pour une durée complète de cotisation.

Au chapitre de la prévoyance professionnelle, le Conseil fédéral a décidé, à l'occasion de la révision annuelle du taux d'intérêt minimal, de laisser celui-ci au niveau inchangé de 1 pour cent en 2021. Pour l'Union patronale suisse (UPS), ce choix est d'autant plus incompréhensible qu'il repose sur une base défavorable et ignore une fois de plus la recommandation de la Commission fédérale LPP. Alors que les caisses de pension proches du minimum LPP se débattent dans le corset réglementaire étroit des paramètres minimums légaux de la LPP, leur liberté d'action s'en trouvera encore plus entravée désormais.

Dans le deuxième pilier également, les montants limites directement liés à l'AVS sont relevés: la déduction de coordination passera de 24 885 CHF à 25 095 CHF, le seuil d'entrée (salaire annuel minimal) de 21 330 CHF à 21 510 CHF. Les cotisations paritaires AVS/AI/APG n'augmenteront que légèrement, de 10,55 à 10,6 pour cent, en raison de l'augmentation de l'APG de 0,45 à 0,5 pour cent résultant du nouveau congé de paternité. De plus, la cotisation minimale pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative sera portée de 496 à 503 francs par an.

En 2021, plusieurs nouvelles prestations sociales qui ont été approuvées par le Parlement, ou par les citoyens dans l'isoloir, se matérialiseront également: