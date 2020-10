Union Patronale Suisse : Quand des entreprises formatrices renforcent la Suisse

Au cours de l'été 2020, la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail ont intensifié leurs actions afin de stabiliser le marché des places d'apprentissage. Grâce aux mesures prises et à l'engagement des entreprises formatrices, on a pu constater qu'à la fin du mois de septembre 2020, un peu plus de jeunes que l'année précédente ont débuté en Suisse une formation professionnelle. Pour s'assurer que les choses continuent d'évoluer dans ce sens, la Task Force 'Perspectives Apprentissage 2020' a lancé la campagne PRO APPRENTISSAGE.

Malgré la crise du coronavirus, les entreprises ont offert suffisamment de places d'apprentissage en 2020. Les résultats obtenus par l'économie à ce titre sont remarquables: dans l'ensemble, les enquêtes cantonales rassemblées par la Task Force «Perspectives Apprentissage 2020» indiquent une stabilité de la situation des places d'apprentissage. Sur l'ensemble de la Suisse, environ 76'500 contrats d'apprentissage avaient été signés à la fin du mois de septembre 2020, soit même un peu plus que l'année précédente. Compte tenu de l'allongement à fin octobre 2020 du délai de signature des contrats d'apprentissage, il y a de bonnes chances que davantage de jeunes trouvent une place d'apprentissage, surtout dans les régions qui n'ont pas encore atteint les chiffres de l'année précédente. Cet engagement doit être renforcé car l'économie continuera de dépendre demain de travailleurs qualifiés. La Task force Perspectives Apprentissage 2020 a donc lancé le «challenge de la formation professionnelle» (voir ProApprentissage). L'un de ses objectifs est également de montrer notre reconnaissance aux entreprises qui, jusqu'ici, se sont engagées dans la formation professionnelle pendant la pandémie. Le défi exige aussi d'amener le plus grand nombre possible d'entrepreneurs à se manifester pour la formation professionnelle dans les médias sociaux afin de convaincre d'autres chefs d'entreprises des avantages de la formation professionnelle. Des employeurs montrant l'exemple renforcent ainsi la formation professionnelle. Plus il y aura d'entreprises formatrices pour relever ce défi, plus grand sera le succès. Vous trouverez sous ce liendes instructions pour participer au challenge PRO APPRENTISSAGE.