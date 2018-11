Union bancaire: Troisième rapport sur la réduction des risques liés aux prêts non performants et la diminution tendancielle de ces prêts

Depuis la crise financière, la Commission a fait du renforcement des banques l'un de ses principaux objectifs. L'UE a mis en place un nouveau cadre réglementaire et institutionnel destiné à parer efficacement aux risques financiers dans l'union bancaire, ce qui s'est traduit par une amélioration considérable des positions de fonds propres et de liquidité des banques, une meilleure surveillance de la santé des banques et le lancement d'un processus de résolution du problème des banques en difficulté. Cela étant, les travaux de renforcement de la stabilité financière doivent se poursuivre et cette dynamique doit être mise à profit pour renforcer encore l'Union économique et monétaire (UEM).

Ainsi que la Commission l'a souligné dans sa communication du 11 octobre 2017, l'union bancaire doit être complétée par la réduction et le partage concomitants des risques, sur la base de la feuille de route du Conseil de juin 2016. Il est maintenant urgent d'avancer dans tous les domaines, et en particulier de trouver un accord sur le dispositif de soutien du fonds de résolution unique (FRU) et sur un système européen d'assurance des dépôts (SEAD).

Qu'appelle-t-on «prêts non performants» et en quoi posent-ils problème?

L'un des principaux facteurs de réduction des risques dans le secteur bancaire européen est la poursuite de la réduction du nombre de prêts non performants (PNP). Avec la crise financière et les récessions qui l'ont suivie, de plus en plus d'emprunteurs se sont retrouvés dans l'incapacité de rembourser leurs prêts, en raison de l'augmentation du nombre de citoyens et d'entreprises durablement confrontés à des difficultés de paiement, voire en faillite. Les situations de ce type ont été particulièrement nombreuses dans les États membres plongés dans une récession longue ou profonde. De nombreuses banques ont ainsi vu les PNP s'accumuler à leur bilan. Ces ratios élevés de prêts non performants restent un défi majeur pour certaines banques, dont ils peuvent considérablement affecter les résultats.

D'une part, ces prêts génèrent moins de rentrées pour une banque que des prêts performants et affectent donc sa rentabilité. Ils peuvent être une source de pertes et réduire ainsi ses fonds propres. D'autre part, en mobilisant une partie importante de ses ressources, tant humaines que financières, ils réduisent sa capacité de prêt, notamment aux petites et moyennes entreprises. Ces répercussions sur l'offre de crédit obèrent aussi la capacité des entreprises à investir et ont donc un effet tangible sur l'économie réelle.

Qu'a fait la Commission Juncker pour remédier au problème des PNP et réduire les risques dans le secteur bancaire?

Outre le cadre réglementaire et de surveillance renforcé mis en place par l'UE au lendemain de la crise, la Commission a travaillé conjointement avec les États membres concernés pour réduire le niveau élevé de PNP des banques, y compris dans le cadre du Semestre européen et de la mise en place, pour les actifs dépréciés, de mesures ad hoc et systémiques compatibles avec les règles en matière d'aides d'État. Les autorités de surveillance des États membres et les banques elles-mêmes ont aussi accompli d'importants progrès dans le nettoyage des bilans bancaires depuis la crise.

Plus récemment, la Commission a présenté plusieurs autres mesures importantes de réduction des risques, notamment dans le cadre du train de mesures sur la réduction des risques. La Commission se félicite des progrès significatifs accomplis lors des discussions en trilogue sur ce train de mesures, progrès qui devraient bientôt déboucher sur un accord.

En 2016, la Commission a aussi adopté une proposition sur l'insolvabilité des entreprises, comprenant des règles de restructuration préventive essentielles pour éviter la liquidation d'entreprises viables et contribuer ainsi à la réduction des PNP et au bon fonctionnement de l'union des marchés des capitaux (UMC).

En mars 2018, la Commission a présenté un train de mesures global s'inscrivant dans le cadre du plan d'action de l'UE pour la lutte contre les prêts non performants. La Commission a réitéré ses appels au Parlement européen et au Conseil pour qu'ils fassent preuve de détermination sur ces dossiers importants afin d'en permettre l'adoption rapide, qui contribuerait aussi à la réduction du nombre de PNP et au bon fonctionnement de l'union des marchés des capitaux (UMC).

En outre, la Commission a mené un travail constructif avec les États membres pour trouver des solutions spécifiques pour les banques, dans le cadre des règles de l'UE applicables aux aides d'État et au secteur bancaire, avec l'objectif clair de limiter les coûts supportés par les contribuables tout en assurant à tout moment aux déposants une protection complète. Cela a rendu possibles des transactions qui ont permis de rayer des bilans des banques 133 milliards d'euros de prêts non performants bruts au cours des trois dernières années (soit, environ, 103 milliards en Italie, 24 milliards au Portugal et 6 milliards à Chypre). La Commission a aussi travaillé avec les États membres sur des solutions qui ont permis l'indemnisation d'investisseurs de détail lésés par la vente inadaptée de créances subordonnées.

Le troisième rapport d'étape présenté aujourd'hui répond à la volonté du Conseil de disposer d'un état des lieux régulier sur les prêts non performants dans l'UE; il s'accompagne d'un document de travail des services de la Commission sur la création éventuelle d'une plateforme de transaction pour ces prêts, qui constitue l'un des objectifs finaux du plan d'action.

Qu'indique le dernier rapport d'étape en date sur les PNP?

Le rapport publié aujourd'hui montre que la tendance à la baisse des ratios de PNP se poursuit et que la qualité des portefeuilles de prêts des banques s'est améliorée. Cette situation est liée non seulement à la poursuite de la croissance économique dans l'UE, mais aussi à diverses mesures proactives, dont la vente de portefeuilles de PNP.

Voici quelques-uns de ses principaux constats:

Le ratio de prêts non performants bruts de l'ensemble des banques de l'UE a continué de chuter pour s'établir à 3,4 % à la fin du 2e trimestre 2018, soit une baisse de 1,2 point de pourcentage en glissement annuel. Le ratio de PNP des principaux établissements de crédit a lui aussi reculé de près d'un point de pourcentage sur la même période pour s'établir à 4,4 %. Le taux de provisionnement s'est également amélioré pour atteindre 59 % (T2-2018). D'autres sources de données sur la tendance de long terme montrent que le ratio de PNP se rapproche des niveaux d'avant la crise.

Néanmoins, le volume total des PNP dans l'Union est encore de l'ordre de 820 milliards d'euros. Les différences de ratios de PNP au sein de l'UE - ces ratios s'échelonnant entre 0,6 % et 44,9 % - et la lenteur de leur réduction dans certains États membres restent une source de préoccupation.

Des obstacles structurels continuent d'empêcher une baisse plus rapide de l'encours de ces prêts. Parmi d'autres éléments, les procédures de restructuration de la dette, d'insolvabilité et de recouvrement restent des obstacles de taille dans certains cas, par ce qu'elles sont encore trop lentes et peu prévisibles.

L'activité sur les marchés secondaires de PNP s'intensifie dans certains États membres, grâce au soutien de mesures ciblées, mais elle est encore insuffisante pour contribuer de manière substantielle et structurelle aux efforts de réduction de ces prêts. Néanmoins, le développement constant et soutenu du marché secondaire est encourageant, puisque cette dynamique est observable dans plusieurs États membres, où l'on voit des banques céder d'importants portefeuilles. L'intérêt des investisseurs augmente et le volume des transactions sur PNP est en hausse.

Qu'est-ce qu'une plateforme de transaction de PNP et pourquoi les services de la Commission publient-ils un document de travail spécifique sur cette question?

Les marchés de PNP étant encore très peu développés, des plateformes de transaction performantes pourraient contribuer à faire émerger en Europe des marchés secondaires liquides et efficients pour ces prêts. Dans le plan d'action de juillet 2017, les États membres ont appelé la Banque centrale européenne, l'Autorité bancaire européenne et la Commission à envisager la création d'une plateforme de transaction pour les PNP afin de stimuler le développement de marchés secondaires. C'est pourquoi le rapport présenté aujourd'hui est accompagné d'un document de travail des services, rédigé conjointement avec la Banque centrale européenne et l'Autorité bancaire européenne, qui examine la possibilité de mettre en place une telle plateforme et la manière dont elle pourrait fonctionner en pratique.

Une plateforme européenne de transaction pour les PNP serait un marché électronique où les détenteurs de ces créances et les investisseurs intéressés pourraient échanger des informations et effectuer des transactions. Une telle plateforme pourrait pallier à plusieurs défaillances actuelles du marché qui affectent le marché secondaire de ces prêts, dont l'asymétrie d'information entre vendeurs et acheteurs et le niveau élevé des coûts de transaction. Elle pourrait ainsi aider les banques à vendre davantage de PNP, et pour un prix plus élevé qu'à l'heure actuelle, faciliter l'accès des investisseurs aux marchés de PNP et, en définitive, permettre aux banques d'écouler leurs PNP et de nettoyer leur bilan plus rapidement. Ce type de plateforme faciliterait la gestion des encours actuels de PNP et constituerait pour l'avenir un moyen efficient et pérenne de se défaire de prêts au fur et à mesure qu'ils se révéleront non performants. En ce sens, elle pourrait constituer un investissement d'infrastructure important, et néanmoins peu coûteux, pour prévenir une nouvelle accumulation d'encours massifs de PNP. Ce pourrait donc être un facteur essentiel de résolution durable du problème des PNP en Europe.

La Commission a aussi invité aujourd'hui les acteurs du secteur à une table ronde destinée à lancer les travaux sur la mise en place de plateformes paneuropéennes pour les PNP, au cours de laquelle elle les invitera à s'entendre, d'ici au printemps 2019, sur les modalités concrètes de mise au point et de publication de normes sectorielles pour ces plateformes. En coopération avec la Banque centrale européenne et l'Autorité bancaire européenne, la Commission continuera de jouer un rôle clé afin de faciliter l'adoption, par toutes les parties prenantes, des mesures nécessaires pour promouvoir l'émergence de plateformes destinées aux PNP à l'échelle de l'Union.

Où en sont les propositions de la Commission sur les prêts non performants présentées en mars 2018?

Le train de mesures ambitieux qu'elle a adopté en mars 2018 est la principale réponse de la Commission à l'appel lancé par le Conseil, dans son plan d'action de juillet 2017, en faveur de mesures supplémentaires pour lutter contre le problème des prêts non performants dans l'UE.

Il comporte les mesures clés suivantes:

1. une proposition visant à modifier le règlement actuel sur les exigences de fonds propres (CRR) des banques, en fixant à celles-ci des niveaux minimaux communs de provisions à constituer pour couvrir leurs pertes sur de futurs prêts qui se révéleraient non performants; dans l'hypothèse où une banque n'atteindrait pas le niveau minimal applicable, des déductions de fonds propres s'appliqueraient; ces niveaux minimaux de couverture fonctionneraient comme un mécanisme de soutien réglementaire de type prudentiel pour les prêts nouvellement émis qui deviendraient non performants;

2. une proposition de directive sur les gestionnaires de créances, les acheteurs de créances et le recouvrement de garantie, qui poursuit deux objectifs:

offrir des solutions plus efficaces pour récupérer de la valeur sur les prêts garantis, en facilitant le recours à des procédures extrajudiciaires d'exécution des sûretés qui permettront aux banques de saisir plus rapidement les sûretés constituées pour un prêt sans devoir aller en justice; il est important de rappeler que cette procédure d'exécution extrajudiciaire des sûretés est strictement limitée aux prêts aux entreprises et ne s'applique pas aux prêts aux consommateurs; elle n'est par ailleurs applicable que si l'entreprise y consent explicitement lors de la conclusion du contrat de prêt;

promouvoir le développement d'un marché secondaire pour les PNP en supprimant les entraves injustifiées à l'activité de gestion de crédits et au transfert de prêts bancaires à des tiers dans l'UE; la protection des consommateurs sera assurée par des garanties juridiques et des règles en matière de transparence, empêchant que la cession d'un prêt ne porte atteinte aux droits et intérêts de l'emprunteur;

3. des orientations techniques pour la mise en place au niveau national de sociétés de gestion de portefeuille (SGP); il s'agit d'un plan détaillé non contraignant, à caractère non législatif, indiquant comment les États membres peuvent, s'ils le jugent utile, mettre en place ces AMC ou prendre d'autres mesures dans le respect des règles actuelles de l'UE applicables au secteur bancaire et aux aides d'État.

Les mesures législatives de ce paquet sont en cours d'examen au Parlement européen et au Conseil. Le Conseil ayant arrêté sa position de négociation sur la proposition de règlement, la Commission invite le Parlement à faire de même pour qu'un accord final puisse être trouvé avant la fin de la législature actuelle.

Quant à la proposition de directive, ni le Parlement ni le Conseil n'ont encore arrêté leur position. La Commission les appelle maintenant à finaliser ces négociations avant la fin de la législature actuelle.