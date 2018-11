Union des marchés des capitaux: le temps est venu d'intensifier l'engagement politique et de redoubler d'efforts pour donner corps à l'investissement, à la croissance et au renforcement du rôle de l'euro

Pourquoi publiez-vous aujourd'hui une communication sur l'union des marchés des capitaux (UMC)?

L'union des marchés des capitaux (UMC) constitue l'une des grandes priorités de l'Union européenne et il est impératif que l'ensemble des acteurs concernés lui accordent l'attention politique qu'elle mérite. La communication d'aujourd'hui appelle à redoubler d'efforts pour parvenir à la réalisation de cette union dans les temps, en soulignant le rôle clef de l'UMC dans la construction de marchés des capitaux profonds et liquides, dans l'approfondissement de l'Union économique et monétaire européenne et dans le renforcement du rôle de l'euro. Il s'agit d'une contribution importante au Conseil européen de décembre et au sommet de la zone euro à venir, au cours desquels des décisions sur les prochaines mesures à prendre pour approfondir l'Union économique et monétaire européenne devraient être prises.

À ce jour, seules trois des propositions initiales de la Commission contribuant à l'UMC ont été adoptées. Alors que les élections au Parlement européen de mai 2019 approchent, la Commission souligne aujourd'hui la nécessité pour ce dernier et pour le Conseil d'accélérer les travaux sur les propositions en suspens. De l'ambition politique et une action urgente sont nécessaires pour s'assurer que toutes les propositions seront clôturées d'ici à la fin du cycle législatif.

La Commission se tient prête à soutenir pleinement le Parlement européen et le Conseil pour asseoir les grandes bases de l'UMC.

Qu'est-ce que l'UMC?

L'union des marchés des capitaux constitue l'une des priorités fixées par la Commission Juncker pour mettre en place des marchés des capitaux profonds et liquides, renforcer l'économie de l'Europe et promouvoir un système financierstable et plus intégré. Profitant à tous les États membres de l'UE, des marchés des capitaux pleinement développés et intégrés contribueront à renforcer et à soutenir l'Union économique et monétaire et le rôle international de l'euro.

L'UMC renforce le partage des risques par le secteur privé et contribue à atténuer les chocs économiques dans la zone euro et au-delà, en permettant aux investisseurs et aux entreprises d'un pays connaissant un ralentissement d'accéder à des investissements et à possibilités de financement dans des pays mieux lotis.

Une union des marchés des capitaux réussie est également nécessaire pour développer des marchés des capitaux locaux et pour faciliter l'accès des entreprises au financement.Pour profiter de tous les avantages qu'offre le marché unique, les entreprises et les investisseurs doivent disposer de nouvelles possibilités d'étendre leurs activités à l'échelle de l'Union et de livrer concurrence dans le monde entier. L'UMC vise à mobiliser des capitaux et à permettre à toutes les entreprises de l'Union d'y avoir accès, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), qui ont besoin de ressources pour se développer et prospérer.

L'UMC permettra aux entreprises de rechercher plus de financements dans l'UE, par exemple grâce à leur cotation à une bourse de valeurs d'un autre État membre. Elle permettra aux prestataires de services financiers de se développer en proposant leurs services dans d'autres États membres. Enfin, elle élargira le choix offert aux consommateurs en leur permettant d'acheter des produits d'investissement moins chers et de meilleure qualité.

De plus, la sortie imminente de la plus grande place financière de l'UE du marché unique appelle également un approfondissement et un renforcement des marchés des capitaux de l'Union. Des marchés des capitaux solides et liquides jouent également un rôle crucial dans le renforcement du rôle de chef de file de l'Union en finançant la nécessaire transition vers une économie circulaire, plus efficiente dans l'utilisation des ressources et sobre en carbone.

Quels sont les principaux objectifs de l'UMC?

L'UMC permettra de compléter le financement bancaire, dont la tradition est solidement ancrée en Europe, et contribuera à:

approfondir l'intégration financière: un meilleur partage transfrontière des risques, des marchés plus profonds et plus liquides et des sources de financement diversifiées devraient entraîner un approfondissement de l'intégration financière, une baisse des coûts et un accroissement de la compétitivité européenne, ce qui contribuera en fin de compte à renforcer l'Union économique et monétaire et le rôle de l'euro sur la scène internationale;

rendre le système financier plus stable: il s'agit, en élargissant l'éventail des sources de financement et en permettant des investissements à plus long terme, de rendre les citoyens et les entreprises de l'UE moins vulnérables aux chocs dans le secteur bancaire, tels que ceux qu'ils ont eus à subir pendant la crise;

attirer davantage d'investissements européens et étrangers: l'UMC devrait contribuer à mobiliser des capitaux en Europe pour les acheminer vers les entreprises (y compris les PME) et vers les projets d'infrastructure. Cela facilitera le développement des entreprises et la création d'emplois. L'UMC offrira aux citoyens davantage de solutions pour préparer leur retraite;

développer les marchés des capitaux locaux et mettre en relation avec plus d'efficacité les sources de financement et les projets d'investissement dans toute l'UE: l'UMC est, par excellence, un projet de marché unique qui doit profiter à l'ensemble des États membres. Les États membres dont les marchés sont de petite taille et dont le potentiel de croissance est élevé ont tout à gagner d'un meilleur acheminement des capitaux et des investissements vers leurs projets. Les économies de marché plus développées profiteront quant à elles de possibilités accrues d'investissement et d'épargne transfrontières.

La Commission a déjà présenté toutes les propositions annoncées dans le plan d'action concernant l'UMC de septembre 2015 ainsi que dans son examen à mi-parcours de juin 2017. Elle demeure pleinement résolue à mettre en place tous les éléments de l'UMC d'ici à la mi-2019.

Quelsprogrès ont été accomplis dans la mise en œuvre des propositions législatives du plan d'action pour l'UMC?

Le programme proposé par la Commission comprend 13 propositions législatives qui représentent les principaux éléments constitutifs de l'union des marchés des capitaux. En outre, la Commission a présenté trois propositions législatives visant à permettre au secteur financier de l'Union de montrer la voie vers une économie plus verte et plus propre. Elle a également proposé un certain nombre d'autres mesures non législatives pour renforcer les marchés des capitaux et accroître leur résilience.

Sur l'ensemble des propositions législatives présentées à ce jour par la Commission, le Parlement européen et le Conseil n'en ont adopté que trois, à savoir celles concernant:

de nouvelles règles pour réduire les formalités administratives qui pèsent sur les entreprises à la recherche de possibilités de financement (adoption en juin 2017). Cet acte législatif rend les prospectus simples à établir et faciles à comprendre pour les investisseurs;

un cadre plus efficace pour encourager les investissements dans le capital-risque et les projets à vocation sociale et permettre aux investisseurs d'investir plus facilement dans les petites et moyennes entreprises innovantes (adoption en octobre 2017) ;

des mesures pour renforcer la confiance dans le marché de la titrisation et permettre aux banques de prêter plus à l'économie réelle (adoption en décembre 2017). Si le marché retrouvait les niveaux d'émission moyens d'avant la crise, les banques pourraient mettre à la disposition du secteur privé un volume de crédit supplémentaire de 157 milliards d'EUR. En plus du règlement sur les titrisations simples, transparentes et standardisées (STS), la Commission a modifié les règles d'application du cadre réglementaire en matière d'assurance «Solvabilité II» afin de faciliter les investissements par les assureurs dans des titrisations STS et dans les infrastructures.

Quelles propositions législatives reste-t-il à adopter?

Dans le cadre du programme de l'UMC, la Commission a présenté les propositions législatives suivantes, qui sont encore en cours d'examen par le Parlement européen et le Conseil:

Tirer le meilleur parti du marché unique grâce à de nouveaux produits et de nouveaux services européens

proposition relative à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) : l'objectif est d'accroître la concurrence entre les prestataires de retraite et de créer des économies d'échelle. Cette mesure devrait bénéficier aux épargnants en leur donnant accès à de meilleurs produits à un coût moindre. Situation: positions du Parlement européen et du Conseil adoptées, trilogues en cours.

proposition de cadre de l'UE pour les obligations garanties: les obligations garanties jouent un rôle déterminant pour permettre aux établissements de crédit d'acheminer efficacement des financements vers le marché de l'immobilier et en ce qui concerne les instruments bénéficiant de garanties publiques, notamment certains prêts aux petites et moyennes entreprises. Situation: position du Parlement européen adoptée/position du Conseil adoptée.

proposition relative à un cadre pour le financement participatif : l'objectif est d'améliorer l'accès des entreprises en quête de fonds à cette forme innovante de financement. Cette mesure devrait profiter en particulier aux start-ups, tout en veillant à ce que les investisseurs bénéficient d'une protection et de garanties solides. Situation: position du Parlement européen adoptée/en attente de l'adoption de la position du Conseil.

proposition visant à faciliter la distribution transfrontière des fonds communs de placement: l'objectif est d'améliorer la transparence des exigences nationales, d'éliminer les exigences trop lourdes et d'harmoniser les règles nationales divergentes. Situation: en attente de la position du Parlement européen/position du Conseil adoptée.

Des règles plus simples, plus claires et plus proportionnées pour les acteurs financiers

proposition visant à simplifier les règles et à réduire les charges réglementaires pesant sur les participants au marché des dérivés de gré à gré: l'objectif est de réduire les charges réglementaires qui pèsent sur les participants au marché. Si elles sont adoptées, ces règles pourraient épargner des coûts considérables aux participants au marché sans compromettre la stabilité financière. Situation: positions du Parlement européen et du Conseil adoptées, trilogues en cours.

proposition relative à des règles plus proportionnées et plus efficaces pour les entreprises d'investissement: l'objectif est d'assurer des conditions de concurrence égales entre les grands établissements financiers systémiques tout en introduisant des règles prudentielles plus simples pour les entreprises d'investissement qui ne sont pas d'importance systémique. Situation: position du Parlement européen adoptée/en attente de l'adoption de la position du Conseil.

proposition visant à faciliter le financement des petites entreprises sur les marchés des capitaux: l'objectif est de réduire les formalités administratives des petites et moyennes entreprises qui souhaitent accéder aux «marchés de croissance des PME», une nouvelle catégorie de plate-forme de négociation spécialisée dans les petits émetteurs. Situation: en attente de l'adoption des positions du Parlement européen et du Conseil.

proposition relative aux cadres de restructuration préventifs, à la seconde chance et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficience des procédures de restructuration, d'insolvabilité et d'apurement : pour les entreprises et les entrepreneurs, y compris les exploitants individuels, la proposition prévoit la possibilité d'une seconde chance, au moyen d'une remise de dettes, afin de leur permettre de prendre un nouveau départ et d'encourager l'esprit d'entreprise. Elle vise à faciliter la restructuration efficace de sociétés viables en difficulté financière afin d'éviter l'insolvabilité et la destruction de la valeur d'exploitation. Situation: positions du Parlement européen et du Conseil adoptées, trilogues en cours.

proposition relative à la loi applicable à l'opposabilité des cessions de créances: l'objectif est de renforcer sensiblement la sécurité juridique en déterminant quelle loi nationale s'applique à l'opposabilité des cessions de créances dans les situations transfrontières. Situation: en attente de l'adoption des positions du Parlement européen et du Conseil.

proposition d'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS): l'objectif est de remédier à la distorsion fiscale en faveur de l'endettement qui fausse les décisions de financement, rend les entreprises plus vulnérables à la faillite et compromet la stabilité de l'économie dans son ensemble. Situation: position du Parlement européen adoptée/en attente de l'adoption de la position du Conseil.

Surveiller plus efficacement les marchés des capitaux

proposition relative à un réexamen des autorités de surveillance européennes: l'objectif est d'améliorer la convergence en matière de surveillance et de renforcer l'application des règles. La proposition promeut une surveillance cohérente et plus efficace et contribue à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Situation: en attente de l'adoption des positions du Parlement européen et du Conseil.

proposition visant à renforcer la surveillance des contreparties centrales: l'objectif est de veiller à ce que le cadre de surveillance de l'Union soit suffisamment robuste pour anticiper et atténuer le risque lié aux contreparties centrales de l'Union et celui lié aux contreparties centrales de pays tiers revêtant une importance systémique qui fournissent des services à des clients de l'Union. Situation: position du Parlement européen adoptée/en attente de l'adoption de la position du Conseil.

proposition visant à compléter le régime de surveillance des contreparties centrales par un cadre de redressement et de résolution harmonisé: l'objectif est de faire en sorte que les fonctions critiques des contreparties centrales soient préservées, tout en maintenant la stabilité financière. Situation: position du Parlement européen adoptée/en attente de l'adoption de la position du Conseil. Financement de la croissance durable

proposition visant à établir un système de classification (taxonomie) qui favoriserait une perception commune des activités économiques pouvant être considérées comme écologiquement durables à des fins d'investissement.

Situation: en attente de l'adoption des positions du Parlement européen et du Conseil.