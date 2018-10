Union européenne : 172 millions d'euros destinés à la promotion des produits agroalimentaires au sein et en dehors de l'UE

La Commission européenne apportera un financement de 172,5 millions d'euros provenant du budget agricole de l'UE pour promouvoir les produits agroalimentaires de l'UE en Europe et dans le monde.

79 campagnes couvrant une large gamme de produits tels que les produits laitiers, les olives et l'huile d'olive ou les fruits et légumes seront diffusées au cours des trois prochaines années.

M. Phil Hogan, commissaire chargé de l'agriculture et du développement rural, a déclaré à ce sujet: «L'Europe est mondialement connue pour la bonne qualité de ses produits alimentaires et pour son patrimoine culinaire. Les producteurs de l'UE peuvent compter sur le soutien de la Commission européenne pour contribuer à diffuser la renommée de ces produits de haute qualité en Europe et au-delà. Je me suis moi-même rendu dans plusieurs pays comme la Chine, le Japon, le Mexique et la Colombie pour ouvrir de nouveaux marchés pour nos produits. Un très grand potentiel s'offre à nous.»

Les programmes en question sont conçus pour aider les producteurs du secteur agroalimentaire de l'UE à communiquer sur la qualité de leurs produits afin d'en faire la promotion au sein de l'Union et d'ouvrir de nouveaux marchés. Ils comportent un certain nombre de priorités, par exemple mettre en avant la qualité des produits alimentaires européens grâce aux appellations d'origine géographique ou des méthodes de production biologique.

Sur les 79 programmes approuvés, 48 ciblent des pays en dehors de l'UE. Certains secteurs de produits sont fortement représentés. Par exemple, 23 programmes sont consacrés au secteur des fruits et légumes. On compte parmi les autres secteurs celui des fromages et des produits laitiers.

Cette année, un total de 97 millions d'euros a été affecté aux «programmes de promotion simples», proposés par une ou plusieurs entités proposantes d'un même État membre. Un autre montant de 75,5 millions d'euros permettra de financer des «programmes multiples», qui sont présentés par au moins deux entités proposantes appartenant à au moins deux États membres ou par une ou plusieurs organisations européennes. Les programmes sélectionnés concernent des candidats provenant de 19 États membres.

Historique du dossier

Un large éventail d'organisations, telles que des associations professionnelles, des groupements de producteurs et des organismes agroalimentaires chargés des activités de promotion pouvaient demander à bénéficier d'un financement en participant à l'appel à propositions lancé en janvier 2018. Ces candidats ont été évalués et classés par l'Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l'alimentation (Chafea), avec l'aide d'experts externes.

